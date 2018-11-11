Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile mücadele etti. Ülker Stadyumu\'nda saat 18.00\'de başlayan maçta hakem Alper Ulusoy düdük çaldı.

Fenerbahçe\'de ligin 8\'inci haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçından sonra kasık fıtığı ameliyatı olan Mehmet Topal, karşılaşmanın kadrosunda yer aldı. Topal, Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman tarafından yedek soyunduruldu.

Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından kullandığı ifadeler sonrası 1 maç kadroya alınmayan Yassine Benzia ise Aytemiz Aanyaspor maçında yedekler arasında yer aldı.

Öte yandan sarı lacivertli ekipte kırmızı kart cezalısı Roberto Soldado ile Jailson\'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuz Güçtekin ve Mehmet Ekici forma giyemedi.

SERGEN YALÇIN TRİBÜNDE

Aytemiz Alanyaspor\'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşmayı tribünden takip etti.

Spor Toto Süper Lig\'de geçtiğimiz hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor\'da göreve gelen Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynanan maçı tribündeki yerinden takip etti. Yalçın\'ın görevine bu maçtan sonra başlayacağı bildirildi. Sergen Yalçın\'ın yerine sahada altyapı antrenörü Mustafa Camunak takımın başında sahaya çıktı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan maçta Hakkari\'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi\'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerler unutulmadı. Karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

KORAY ŞENER İÇİN ÇİÇEK BIRAKLIDI

Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray derbisinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve kalbine yeni düşen Koray Şener\'i unutmadı. Alanyaspor maçı öncesinde kale arkası tribününe giden sarı lacivertli futbolcular, çiçek bıraktı. Taraftarlar, futbolcuları hareketlerinden dolayı alkışlarken \'Koray Şener ölmedi, kalbimizde yaşıyor\' şeklinde tezahürat yaptılar.