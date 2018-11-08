Fenerbahçe - Anderlecht: 2-0

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Andreas Ekberg, Daniel Warnmark, Stefan Hallberg

FENERBAHÇE: Harun - Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson (Dk. 88 Isla), Eljif, Valbuena (Dk. 82 İsmail Köybaşı), Ayew, Frey, Slimani

ANDERLECHT: Didillon - Saelemaekers (Dk. 77 Najar), Vranjes, Bornauw (Dk. 46 Sanneh), Milic, Kums, Trebel (Dk. 77 Lokonga), Gerkens, Makarenko, Dimata, Bakkali

GOLLER: Dk. 71 Ayew, Dk. 73 Frey (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 79 Bakkali (Anderlecht)

SARI KARTLAR: Hasan Ali (Fenerbahçe) - Bakkali (Anderlecht)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4\'üncü karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Belçika temsilcisi Anderlecht\'i 2-0 mağlup etti.

1\'inci dakikada sol kanatta rakibinden topu kapan Valbuena, çizgiye inip ortasını yaptı. Slimani\'nin kafa vuruşunda top kaleci Didillon\'da kaldı.

9\'uncu dakikada gelişen Anderlecht atağında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Saelemaekers\'in şutunda top Skrtel\'e çarptı. Sonrasında Harun topu kornere gitmeden kontrol etti.

10\'uncu dakikada Ayew rakibinden sıyrıldıktan sonra uzak mesafeden şutunu çekti, top az farkla auta gitti.

15\'inci dakikada Şener\'in pasıyla sağ çizgide topla buluşan Valbuena ortasını yaptı. Slimani\'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

18\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Şener\'in ortasında penaltı noktası üzerinden Slimani\'nin yaptığı kafa vuruşu direk dibinden auta gitti.

19\'uncu dakikada Frey ile yaptığı ver kaç sonrası sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ali\'nin sert şutu yandan dışarı çıktı.

44\'üncü dakikada Anderlecht serbest vuruş kazandı. Kaptan Trebel\'in şutunda top direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0\'lık skorla sona erdi.

53\'üncü dakikada kısa paslarla rakip kaleye giden Fenerbahçe\'de Eljif Elmas ceza sahası dışında topla buluştu. Eljif\'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Didillon topu son anda kornere çeldi.

71\'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Valbuena\'nın ortasında Ayew\'in dokunamadığı top ağlarla buluştu: 1-0.

73\'üncü dakikada sol kanatta rakibinden topu kapan Valbuena top ile ceza sahasına girdi. İçeri çevirdiği topta müsait durumdaki Frey boş kaleye topu ağlara gönderdi: 2-0.

79\'uncu dakikada ceza sahası yayı üzerinde Eljif Elmas\'ı arkasından çeken Bakkali ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

83\'üncü dakikada İsmail Köybaşı\'nın pasında rakip oyuncuları geçerek kaleci ile karşı karşıya kalan Slimani\'nin vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşma 2-0 Fenerbahçe\'nin üstünlüğü ile son buldu.

GALİBİYETİ TARAFTAR İLE KUTLADILAR

Fenerbahçeli futbolcular, Anderlecht karşısında alınan 2-0\'lık galibiyeti taraftarları ile kutladı. Mücadelenin ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, taraftarların yanına giderek yaşanan büyük sevince ortak oldular. Öte yandan yedek kulübesinde yer alan oyuncular, sırtında \'Koray Şener\' yazılı formalarla sahaya çıktı ve taraftarının yanına gitti.

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