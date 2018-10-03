Fenerbahçe - Anadolu Efes maçından notlar

Ata SELÇUK - Ercan ATA / ANKARA (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin son şampiyonu Fenerbahçe ile PTT Erkekler Türkiye Kupası\'nın son şampiyonu Anadolu Efes, 34\'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nda karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sarı lacivertli ekip ile oynadıkları mücadelede takımının başında yer aldı. Babasının rahatsızlığı sebebiyle takımın Ankara\'daki çalışmalarına geç katılan Ataman, dün düzenlenen basın toplantısına bu nedenle katılamamıştı.

KUPANIN SAHİBİ 2 SENEDİR FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nı son 2 sezonda müzesine götüren takım olmayı başardı. 2016\'da Anadolu Efes\'i 77-69\'luk skorla mağlup eden sarı lacivertliler, 2017\'de ise Banvit\'i 75-64\'le geçmişti. Anadolu Efes ise 2015 sezonunda Pınar Karşıyaka\'yı 76-74 yenerek kupayı kazanan taraf olmuştu.

ANADOLU EFES YENİLENDİ

Geçtiğimiz sezona Velimir Perasovic ile başlayan, daha sonra alınan başarısız sonuçların ardından başantrenörlük koltuğuna Ergin Ataman\'ı getiren Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi\'ne normal sezonda, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'ne ise yarı finalde veda etmesine karşın, PTT Erkekler Türkiye Kupası\'nı Fenerbahçe\'yi mağlup ederek müzesine götürmeyi başarmıştı. Bu sezon yalnızca takım kadrosunu değil, logosunu da yenileyen İstanbul ekibi, yabancılardan Krunoslav Simon, Bryant Dunston ve Brock Motum dışında tüm isimlerle yollarını ayırdı ve yeni bir kadroyla sezona start verdi.

ALİ KOÇ TRİBÜNDE

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan mücadeleyi karşılaşmanın oynandığı Ankara Spor Salonu\'nda takip etti. Koç\'a, başkan vekili Semih Özsoy da eşlik etti.

KAPALI GİŞE

Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan 34\'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasına iki takım taraftarları akın etti. Ankara Spor Salonu\'nda oynanan mücadelede tribünlerin tamamı dolarken, ağırlıkta olan Fenerbahçe taraftarı takımına büyük destekte bulundu.

ERSUN YANAL TEZAHÜRATI

Fenerbahçe taraftarı, Anadolu Efes ile oynadıkları basketbol karşılaşmasında teknik direktör Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu. Sarı lacivertli taraftarlar, futbol takımındaki kötü gidiş sebebiyle yeniden takımın başında görmek istedikleri Ersun Yanal lehine yoğun tezahüratlar yaptı.

