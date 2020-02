Fenerbahçe - Afyon Belediyespor maçının ardından

Can Sevim: \"Bizim için çok zor oldu\"

Fatih UZUNER - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,(DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 11\'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Afyon Belediyespor\'u 92-68 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım başantrenörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe gibi çok kuvvetli bir takıma karşı oynadıklarını belirten Can Sevim, \"Öncelikle Fenerbahçe çok kuvvetli bir takım. Kendileri hem lig hem de Eurolegue\'de boy gösteriyor. 5 numaralı bölgede eksiklerimizin olması bize Fenerbahçe karşısında sıkıntı yaşattı. Elimizden geldiğince maçın içinde kaldık ama bu bizim için çok zor oldu. Artık önümüzdeki maçalara bakacağız\" dedi.

OBRADOVİC: \"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜRLER\"

Herkese oynama fırsatı verdiğini ve önlerindeki zorlu bir fikstürden ötürü bazı oyuncularını dinlendirdiğini belirten Obradovic, \"Maçın sonundaki atmosferden bahsetmek istiyorum. Çok güzeldi. bu yüzden taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Maç çok iyiydi ve Afyon\'a çok iyi çalıştık. Çünkü Pick and pop oyunu oynamayı seven oyuncular var. Bu da karşı takımdaki oyuncuların üç sayı kullanması demekti. Biz de buna çalıştık. Çok zorlu bir programımız var. Salı günü CSKA Moskova maçına hazır olmamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ayrıca Afyon Belediyespor\'u da tebrik ediyorum. Eksik oyuncularına rağmen iyi bir oyun sergilediler\" ifadelerini kullandı.

\"OYUNCULARIM BUNU HAK EDİYOR\"

Salonun dolu olmasını gerektiğini ve bunu hak ettiklerini aktaran Obradovic, \"Milano maçında çok güzel bir atmosfer vardı. Umarım CSKA maçında da olur. Amacımız 1\'inciliği korumak. Kime karşı oynarsak oynayalım salon dolu olması gerekir. Özellikle belirtmek isterim ki 5 yıldır gösterdiğimiz performanstan dolayı oyuncularım bunu hak ediyor\" diye konuştu.

