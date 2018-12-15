Fenerbahçe - Afyon Belediyespor: 92-68

Fatih UZUNER - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,(DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Serdar Ünal, Musa Nazım Çetin

FENERBAHÇE: Melli 11, Green 13, Barış, Ekrem 2, Melih 9, Kalinic 3, Egehan 2, Guduric 8, Sinan 4, Ali Muhammed 9, Ahmet 16, Lauvergne 15

AFYON BELEDİYESPOR: Çağan, Zelionis 10, Knight 18, Serkan 3, Altan 6, Kerem, Calloway 2, Talat 2, Mcgee 11, Dorukhan 2, Cemal, Cevher 14

1\'İNCİ PERİYOT: 28-16

DEVRE: 43-31

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 66-53

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 11\'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Afyon Belediyespor\'u 92-68 mağlup etti.

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmada Fenerbahçe dış atışlardan bulduğu basketlerle ilk molaya 15-12 önde girdi. İlk periyodun sonralarına doğru Lauvergne\'nin serbest atış çizgisinden 2\'de 1 isabeti ve 2 sayılık basketiyle Fenerbahçe skoru 28-12\'ye getirerek ilk periyodu önde tamamladı.

İkinci periyotta Lauvergne\'nin pota altından peşe peşe bulduğu sayılarla Fenerbahçe skoru 32-23\'e getirdi. Sarı-lacivertliler Guduric\'in attığı sayılarla devreyi 43-31 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda Fenerbahçe Guduric\'in 3 sayılık basketiyle başladı: 46-31. Mcgee, Dorukhan ve Cevher\'le peş peşe basketler bulan Afyon Belediyespor skoru 48-40\'a getirerek farkı 8 sayıya kadar indirse de sarı-lacivertli ekip farkı tekrar açmayı başardı. Afyon Belediyespor karşısında Fenerbahçe üçüncü periyodu 66-53 önde tamamladı.

Dördüncü periyot Eric Green\'in boyalı alan ve serbest atıştan bulduğu sayılarla başladı: 69-53. Nicolo Melli ile 2 defa serbest atış çizgisine gelen sarı lacivertli ekip 4\'te 3\'lük isabetle skoru 77-63 yaptı. Maçın sonuna kadar üstünlüğünü devam ettiren Fenerbahçe salondan 92-68 galip ayrıldı.

KORAY ŞENER UNUTULMADI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Koray Şener Afyon Belediyespor karşılaşmasında unutulmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar maç sırasında Koray Şener adına tezahüratlarda bulundu.

(FOTOĞRAFLI)