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Spor

Fenerbahçe - Afyon Belediyesi Yüntaş: 3-0

İSTANBUL,(DHA) SALON: Metro Enerji HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Metin Korkut FENERBAHÇE: İzzet Ünver, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy (Ahmet Karataş, Burak Hazırol) AFYON BELEDİYESİ YÜNTAŞ: Caner Çiçekoğlu, Kemal Elgaz, Fatih Cihan,

06 Nisan 2018 00:02

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Metin Korkut
FENERBAHÇE: İzzet Ünver, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy (Ahmet Karataş, Burak Hazırol)
AFYON BELEDİYESİ YÜNTAŞ: Caner Çiçekoğlu, Kemal Elgaz, Fatih Cihan, Ojansivu, Berk Özbek, Muhammet Ertuğrul (Beytullah Hatipoğlu, Doğuhan Yapıcı, Burak Köse, Oğuzhan Tarakçı)
SETLER: 25-21, 25-16, 25-20
SÜRE: 66 dakika (21, 22, 23)

Efeler Ligi\'nde 7\'ncinin belirlendiği play-off klasman etabı 3\'üncü maçında Fenerbahçe kendi sahasında Afyon Belediyesi Yüntaş\'ı 25-21, 25-16 ve 25-20\'lik skorlarla 3-0 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve ligi 7\'nci tamamladı. Afyon Belediyesi Yüntaş ise ligi 8\'inci sırada noktaladı.

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