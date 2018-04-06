Fenerbahçe - Afyon Belediyesi Yüntaş: 3-0

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Metin Korkut

FENERBAHÇE: İzzet Ünver, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy (Ahmet Karataş, Burak Hazırol)

AFYON BELEDİYESİ YÜNTAŞ: Caner Çiçekoğlu, Kemal Elgaz, Fatih Cihan, Ojansivu, Berk Özbek, Muhammet Ertuğrul (Beytullah Hatipoğlu, Doğuhan Yapıcı, Burak Köse, Oğuzhan Tarakçı)

SETLER: 25-21, 25-16, 25-20

SÜRE: 66 dakika (21, 22, 23)

Efeler Ligi\'nde 7\'ncinin belirlendiği play-off klasman etabı 3\'üncü maçında Fenerbahçe kendi sahasında Afyon Belediyesi Yüntaş\'ı 25-21, 25-16 ve 25-20\'lik skorlarla 3-0 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve ligi 7\'nci tamamladı. Afyon Belediyesi Yüntaş ise ligi 8\'inci sırada noktaladı.