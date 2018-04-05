Fenerbahçe - Afyon Belediyesi Yüntaş: 3-0

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Recep Karakoç

FENERBAHÇE: İzzet Ünver, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy (Ahmet Karataş, Burak Hazırol)

AFYON BELEDİYESİ YÜNTAŞ: Burak Köse, Berk Özbek, Fatih Cihan, Oğuzhan Tarakçı, Kemal Elgaz, Muhammet Ertuğrul (Beytullah Hatipoğlu, Doğuhan Yapıcı, Bahov, Ojansivu)

SETLER: 25-10, 25-23, 25-23

SÜRE: 65 dakika (17, 25, 23)

Efeler Ligi play-off klasman etabı yedincilik ikinci maçında Fenerbahçe kendi sahasında Afyon Belediyesi Yüntaş\'ı 3-0 yenerek seride durumu 1-1\'e getirdi. Serideki üçüncü ve son maç yarın yine Metro Enerji Spor Salonu\'nda oynanacak.