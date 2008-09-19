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Politika

Fener soruşturması resmen başladı

İşçi Partisi’nin şikáyet dilekçesini değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Eylül’de incelemesini tamamladığı Deniz Feneri e.V. davasının

19 Eylül 2008 03:00


İşçi Partisi’nin şikáyet dilekçesini değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Eylül’de incelemesini tamamladığı Deniz Feneri e.V. davasının Türkiye ayağı dosyasını, tevzi (dağıtım) bürosundan geçirerek resmen soruşturma başlattı.

Soruşturmayı, basın suçlarına bakan Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan yürütecek. Türkaslan, ilk olarak, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Almanya’da karara bağlanan Deniz Feneri e.V. dosyasının bir örneğini isteyecek. Savcı, daha sonra delillerin karartılmaması ve para trafiğinin nasıl yapıldığının öğrenilmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bir yazı gönderecek ve derneğin hesapları incelemeye alınacak. Savcılık, dava dosyasına göre RTÜK Başkanı Zahid Akman ve adı geçen diğer üç Kanal 7 yöneticisi hakkında dava açabilecek. Ancak, Deniz Feneri Derneği ve Kanal 7 Televizyonu genel merkezlerinin İstanbul’da bulunması da kararı etkileyecek. Bu durumda Başsavcılık, görevsizlik kararı vererek, düzenleyeceği bir fezleke ile dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderebilecek.

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