Fener, Salzburg maçına yüzde yüz performansla çıkacak

Sarı lacivertli takımın, dün Khazar Lankaran'ı 4-0 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kadlec, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmasının mutluluk verici olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizim için tabii ki önemli bir maç oldu. Çünkü hazırlık maçı dahi olsa maçları kazanmak istiyoruz. Bunun sonucunda bugün 4 farklık bir galibiyet aldık. Bu da bizi mutlu etti. Ben de bir defans oyuncusu olarak gol attım. Fenerbahçe'deki ilk golümdü, bu da mutluluk verici ayrı bir noktaydı. Ancak dediğim gibi şu an hazırlanıyoruz ve ilk iki hazırlık maçımızı iyi skorlarla kazandık, bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yapacakları Salzburg maçıyla ilgili olarak Kadlec, "Bazı planlar değişti tabii ki son zamanlarda. Özellikle ilk aldığımız Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceğimiz haberiyle üzülmüştük. Ardından kısa bir süre sonra gideceğimizi öğrendik. Tabii burada bazı antrenman planları, bazı sezon öncesi programları değişti. Ancak şu an yüzde 85 civarında performans gösteriyoruz diyebilirim. Umuyorum ki 10 gün sonra Salzburg maçına yüzde 100 performansla çıkacağız. Bizim için sezonun açılacağı maç olacak ve o gün yüzde 100 performansla çıkıp, ilk maçımızı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Bekir: 'Geçen seneye kıyasla daha agresifiz'

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Bekir İrtegün ise Khazar Lankaran'ı yendikleri maçla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Şu ana kadar ben iyi gittiğini düşünüyorum. Mutlaka her takımda olduğu gibi bizim de bu zamanda eksiklerimiz var. Zaten hocamız da bu eksikleri görmek için belki de 45-45 oynatıyor herkesi ve tempolu oynamaya çalışıyoruz. Yeni bir oyun anlayışımız var. Bu oyun anlayışına kısa sürede ayak uydurmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Hazırlık maçı da olsa Fenerbahçe her maçı kazanmak zorunda. Tabii ki oynanan oyun daha önemli ama gazozuna bile oynasanız kazanmak güzel. Bunun için de mutluyuz. Net bir skor oldu. Eksiklerimiz var, çok da kısa bir süremiz var. Çok önemli bir maça çıkacağız. Çok iyi bir takımla oynayacağız bunun, için de bu hazırlık maçlarının önemi çok büyük. PSV maçında da inşallah sakatsız belasız istediklerimizi sahaya daha iyi yansıtarak oynamaya çalışacağız."

Geçen seneye kıyasla biraz daha agresif olduklarını vurgulayan Bekir, "Geçen seneyle ben bir kıyaslamaya girmek istemiyorum. Çünkü sadece geçen seneden bahsetmek yanlış olur. Çok sıkıntılı bir süreçte çok değerli insanlarla çalıştık. Bazı sıkıntılarımız hala devam ediyor. Tabii ki her yiğidin bir yoğurt yeme şekli var. Sadece tek şu farkı söyleyebilirim, biraz daha agresifiz diyebilirim. Bizden zaten geçen sene de ondan önceki sene de istenen buydu. Burada bizi yönetenlerden çok, bence futbolcular daha ön planda olmalı. Çünkü bizden pres yapmayın, baskı yapmayın diye bir şey istemezler. Her hoca bekler bunu, ama daha sert çalıştığımız kesin. Sadece bunu söyleyebilirim" dedi.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacakları Salzburg takımını da değerlendiren Bekir İrtegün, "Kura çekildikten sonra araştırdığımız kadarıyla kolay bir rakiple oynamayacağız. Daha kolay rakipler vardı kurada. Ama biz güçlü olanlardan birini çektik. Lige de çok iyi başladılar. Hazırlık maçlarında da çok iyi skorlar aldılar. Çok iyi oyuncuları var. Zaten Avusturya, İsviçre gibi fizikle oynayan ülke futbolcularına sahipler. Bizi zor bir maç bekliyor kesinlikle. Bunu herkes biliyor. Futbolda zaten artık, 'Salzburg çıktı işte' diye düşünmek yok. Bunu geçen sene çok güzel tecrübe ettik. Her maça ciddi çıkarak Avrupa'da nerelere gittiğimizi herkes gördü. Yine aynı ciddiyetle Salzburg maçına da çıkacağız" şeklinde konuştu.