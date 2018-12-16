Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna'da “milli kilise” kurdu

Deniz Berktay, (DHA) - Fener Rum Patrikhanesi’nin öncülüğünde dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’de toplanan milliyetçi çizgideki Ukraynalı rahipler, Moskova Patrikhanesi’nden bağımsız yeni bir Ukrayna Ulusal Ortodoks Kilisesi kurdu.

Rahipler arasında düzenlenen seçimle kilisenin başına Metropolit Epifaniy getirildi. Yeni kilise başı ile Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi’nden beratı almak üzere, bir İstanbul ziyareti gerçekleştirecekler.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan tarihi Sofya Kilisesi’nde Ukrayna milliyetçisi rahiplerin seçim için yaptıkları toplantı, sabah saatlerinden, akşama kadar devam etti. Bu esnada, 10 bin kadar gösterici, toplantıya destek gösterisinde bulundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun da katıldığı toplantıda düzenlenen seçimin ikinci turunu, 39 yaşındaki Metropolit Epifaniy kazandı. Yeni metropolitin Yunanca bilgisinin önemli bir avantaj olarak kabul edildiği ve Fener Patrikhanesi’yle haberleşmeleri bundan böyle Yunanca olarak yapacakları belirtiliyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, kilisenin yeni başkanının seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, kilisede tarihi bir günün yaşandığını ve bu olayın Ukrayna’nın Rusya’dan bağımsızlık kazanması konusunda son adım olduğunu söyledi. Meselenin uluslararası politikayı ilgilendirdiğini dile getiren Poroşenko, kendisiinn son zamanlarda görüştüğü bütün liderlerin bu meseleyi sorduklarını ifade etti. Diğer taraftan Poroşenko, Ukrayna’da bir devlet kilisesinin kurulmasının söz konusu olmadığını ifade ederek, hiçkimsenin bu kiliseye zorla geçirilmeyeceğini belirtti.

ABD’den tebrik

Ukrayna’da Rus Ortodoks Kilisesi’nden bağımsız bir kilise teşkilatı kurulması, ABD tarafıdan da memnuniyetle karşılandı. ABD’nin Kiev Büyükelçili’nden yapılan açıklamada, Ukrayna ulusal kilisesi kurulması vesilesiyle Ukraynalılar tebrik edildi.

Rus Kilisesi’nden tepki

Moskova Patrikhanesi ise, kendi ruhani alanı olarak gördüğü Ukrayna’daki gelişmelere tepki göstererek, bu gelişmelerin, Ukrayna’daki siyasetçilerin baskısınn bir sonucu olduğunu, fakat bu süreçten, Ukrayna’da Moskova Patrikhanesi’nin taraftarı olan kesimlerin daha güçlenerek çıkacaklarını ifade etti. Moskova Patrikhanesi’nden yapılan açıklamada, “cehennemin kapıları, kiliseyi yenemez” ifadesine yer verildi.

Poroşenko, İstanbul’a gidecek

Yeni kilise teşkilatı, daha önceden beklenenin aksine, “patrikhane” statüsünde olmayacak. Kilisenin başkanı seçilen Metropolit Epifaniy, beratını Fener Patriği Bartholomeos’tan almak üzere, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile birlikte, 6 Ocak tarihinde İstanbul’da olacaklar.

Ukrayna, 1686 yılından bu yana, Moskova Patrikhanesi’nin ruhani alanı içinde yer alıyordu. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının hemen ardından, milliyetçi çizgidekibazı Ukraynalı rahipler, kendi kilise teşkilatlarını kurmuşlar, fakat bu teşkilatlar, Fener Rum Patrikhanesi tarafından tanınmamıştı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun girişimiyle Ukrayna Parlamentosu, bu sonbaharda, Fener Rum Patrikhanesi’ne, Ukrayna’nın Rusya’nın ruhani alanından çıktığının Fener tarafından tanınması için başvuruda bulunmuş, Fener Patrikhanesi de, 11 Ekim’de aldığı kararda, Ukrayna’yı kendi ruhani alanı içinde ilan etmişti. Bu olay sonucunda, Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Patrikhanesi ile bütün ilşikilerini kopardığını açıklamıştı.