Fener Rum Patrikhanesi: Yetimhane için büyük bütçe gerek

Fenere Rum Patrikhanesi, İstanbul'un önemli mimari, tarihi ve kültür miraslarından olan yetimhanenin onarımı için büyük bir bütçe gereksinimi bulunduğunu ifade etti. Söz konusu proje kapsamında bir çok din, bilim ve iş çevresinden muhtelif kurum ve kişilerle görüşmeler yapıldığı belirtildi. Ayrıca Muhtar Kent'in de konuyla ilgili temas edilen ve saygı duyulan başarılı bir yönetici olduğu belirtildi.

Fener Rum Patrikhanesi tarafından yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yetimhane binası ile ilgili çıkan haberden dolayı açıklama yapılma gereği duyulduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, 1964 yılında mülkiyetlerinden alınan ve 2010 yılında mahkeme yoluyla isimlerine tescil edilen tarihi Yetimhane Binası'nın, söz konusu yıllar içinde büyük zarar gördüğü söylendi.

İstanbul'un en önemli mimari, tarihi ve kültür miraslarından olan bu eserin onarımı için büyük bir bütçe gereksinimi bulunduğuna dikkat çeken açıklamada, şu şekilde denildi:

“Patrikhanemiz yıllardan beri uluslararası düzeyde çalıştığı çevre bilincini koruma, din-mezhep ve çevre, kültürler arası diyalog gayretleri çerçevesinde edindiği ekoloji misyonuna destek verecek bir Uluslararası Çevre Merkezi Kurma çalışmaları için gayret sarf etmekte ve bu tarihi binamızı bu amaç için kullanma kararını vermiştir. Bu proje çerçevesinde bugüne kadar bir çok din, bilim ve iş çevresinden muhtelif kurum ve kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Muhtar Kent de konuyla ilgili temas ettiğimiz ve saygı duyduğumuz başarılı bir yöneticidir. Umarız ki bu çabalar yakın bir gelecekte arzu edilen başarıya ulaşacaktır.”