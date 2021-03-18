Fener Rum Patrikhanesi'nin 2 numarası Athanasios "itaatsizlik" gerekçesiyle görevden alındı

Fener Rum Patrikhanesi'nde Kadıköy Metropoliti Athanasios, itaatsizlik gerekçesiyle görevden alındı.

Patrik Bartholomeos’dan sonra iki numara konumundaki Kadıköy Metropoliti Athanasios Papas’ın görevden alınarak yerine Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis atandı. Karar alma merci olan Sen Sinod Meclisi’nin şubat ayındaki toplantısında, Athanasios’un “Patrik ve Sen Sinod’a itaatsizlik ve saygısızlık göstermesi, ayrıca pek çok kez Patrikhane kurallarını çiğnemesi” nedeniyle görevden alındığı belirtildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, 2008 yılında Kadıköy Metropoliti seçilen Athanasios, geçmişte Patrik Bartholomeos’a defalarca hakaret ve küfür eden, ayrıca ırkçı söylemleri ile de bilinen Yunanistan’daki Karavriton bölgesi eski Metropoliti Amvrosios ile sıkı dostluk kurdu. Ayrıca, ev işleri için de Rus Patriği Kiril yanlısı bir rahibeyi yanında bulunduruyordu. Athanasios, bir din adamı ile bağdaşmayacak şekilde, İstanbul’daki Rum cemaatinin karnaval etkinliklerine ise karnaval kıyafetleri giyerek katılıyordu. Patrik, Athanasios’un bu tavırlarına bir süre tahammül etti. Kendisini defalarca uyardı. Athanasios kulak asmayınca Patrik sonunda kendisini görevden almaya karar verdi.

Görevden uzaklaştırmalar

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Athanasios, Kadıköy doğumlu ve Heybeliada Ruhban Okulu mezunu. Kadıköy Metropoliti seçilen Emanuil ise Yunanistan’ın Girit Adası doğumlu. Türkiye’nin 2010’da yurtdışında Patrikhane’ye bağlı metropolitlere vatandaşlık hakkı tanıması sayesinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. 2003’den beri Fransa Metropoliti idi. Patrik 2008’de de Patrikhane’de “temizlik operasyonu” gerçekleştirmişti. Patrik olma ihtirası içindeki özel kalem müdürü Sivas Metropoliti Dimitrios ile Alaşehir metropoliti Meliton’u Fener’deki görevlerinden uzaklaştırmıştı.

Atina Belediye Başkanı Bakoyanis geliyor

Emanuil’in, yeni Kadıköy Metropoliti olarak göreve başlaması nedeniyle cumartesi günü Patrikhane’de düzenlenecek dini ayine, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in yeğeni olan Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanis ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Vlasis katılacak. Bakoyanis’in yarın İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüşmesi bekleniyor.