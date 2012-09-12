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Yaşam

Fener Rum Patrikhanesi, Bursa'da kilise satın aldı

Mudanya'nın Kumyaka köyündeki, mülkiyeti İstanbul 'da yaşayan bir iş adamına ait olan 8'inci yüzyıldan kalma 'Baş Melekler Kilisesi', Fener Rum Patrikhanesi tarafından satın alındı

12 Eylül 2012 17:58

Dünyanın en eski kiliselerinden biri olan Baş Melekler Kilisesi'nin mülkiyeti artık patrikhaneye ait.

Mudanya'nın Kumyaka köyündeki, mülkiyeti İstanbul 'da yaşayan bir iş adamına ait olan 8'inci yüzyıldan kalma “Baş Melekler Kilisesi“, Fener Rum Patrikhanesi tarafından satın alındı.

Fener Rum Patrikhanesi Bursa Metropoliti ve Heybeliada Ruhban Okulu Başrahibi Prof. Dr. Elpidophoros Lambriniadis, mülkiyeti, İstanbul 'da yaşayan iş adamı Mete Yalçın'a ait olan, “Baş Melekler Mikail ve Cebrail Kilisesi”ni 10 Eylül Pazartesi günü satın aldıklarını söyledi.


'Ortak miras, herkese açık'


Harabe durumdaki kilisenin etrafına kapı koyduklarını belirten Lambriniadis, “Kapının 3 anahtarı var. 2'si bizde, birini ise Kumyaka köyü muhtarına verdik. Ziyaretçi geldiğinde kapıyı kilitli bulmamalı. Anahtarı resmi bir kuruma verdik ki gelen ziyaretçiler, kontrollü bir şekilde kiliseyi görebilsin. Biz bu tarihe ortak miras diyorsak, anahtar herkeste olmalı” diye konuştu.

Daha önce, Tirilye'deki Kemerli Kilisesi'nin de satın alındığını hatırlatan Lambriniadis, “Kemerli Kilisesi'nde de aynı işlemi yaptık. Satın aldıktan sonra etrafına kapı koyduk ve bir anahtarını muhtara bıraktık” dedi.

Lambriniadis, kiliseyi en kısa zamanda restore ettireceklerini belirtti.


Muhtar Batmaz: Ziyaretçilere yardımcı olacağız


Kumyaka Muhtarı Ramiz Batmaz ise kilisenin satışının ardından köyde yaşanacak değişimi bilmediklerini belirterek, “Metropolit Lambriniadis, tarihi yapının anahtarlarını köy muhtarlığımıza teslim etti. Bu, bize olan güvenlerini gösterir. Bundan sonra kiliseye yapılan ziyaretleri, biz kontrol edeceğiz ve gelen ziyaretçilere biz yardımcı olacağız” dedi.

8'inci yüzyılda inşa edildiği ve dünyanın en eski kiliselerinden biri olarak bilinen tarihi yapı, 26 Temmuz'da Lambriniadis'in daveti üzerine Bursa'ya gelen bir grup Yunan tarafından ziyaret edilmişti.

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