Fener Rum Patrikhanesi Amerika Başpiskoposu, Trump ve Pence'le Ayasofya'yı görüştü

İstanbul merkezli Fener Rum Patrikhanesi (Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesi) Amerika Başpiskoposu Elpidoforos, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülme kararını görüştü.

Yunan devlet ajansı ANA, Başkan Yardımcısı Pence ile planlanan görüşmeye kısa süreliğine Trump’ın da katıldığını aktardı. Ajansa göre, "Türkiye'deki Ayasofya kararından rahatsızlık, insan hakları ve özellikle azınlıkların dini özgürlüklerinin korunması konusunda endişe' dile getiren Trump, 'derhal gerekli müdahalelere devam edeceğini"söyledi.

Greek City Times'a göre, dün Beyaz Saray'da gerçekleşen yarım saatlik görüşmede Elpidoforos, Trump ile Pence'e, "Fener Rum Patrikhanesi ve Yunan Ortodoks cemaatinin Ayasofya'ya el konularak camiye dönüştürülmesiyle ilgili endişelerini" anlattı.

Görüşmenin ardından Twitter'dan açıklama yapan Pence, "Başpiskopos Elpidoforos'a da söylediğim gibi Ayasofya'nın her inançtan her kişi için esin ve tevekkül kaynağı olarak erişilebilir kalması çağrısının arkasında Yunan Ortodoks Kilisesi ile birlikte kararlılıkla duruyoruz." yazdı.