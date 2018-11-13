Fener Rum Patriği Bartholomeos: Erdoğan bana saygı gösteriyor, Çipras beni hor göremez

Yunan Başbakanı Aleksis Çipras’ın laik bir anayasa için Yunan Kilisesi ile vardığı mutabakat İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi’nin tepkisini çekti. Fener Patriği Bartholomeos, mutabakat ile ilgili kendisine bilgi vermeye gelen Yunan bakana “(Cumhurbaşkanı) Erdoğan bana saygı gösteriyor. Çipras beni hor göremez” diyerek tepki gösterdi.

Ta Nea gazetesinin deneyimli yazarı Yorgo Papahristu’nun haberine göre, Yunanistan’da din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması için Başbakan Çipras ile Atina Başpiskoposu Yeronimos arasında varılan anlaşmaya İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos sert tepki gösterdi. Bartholomeos, bu anlaşmayla ilgili kendisini bilgilendirmek için İstanbul’a gelen Yunanistan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanı Kostas Gavroğlu'nu “Sen İstanbul’da doğdun. Senin beni zamanında bilgilendirmen gerekirdi” diyerek azarladı.

Patrik Bartholomeos, görüşmede ayrıca, “Ben koskoca Rusya’nın, Putin’in saldırılarından yılmadım. Şimdi, aleyhimde oynanan bu oyunları mı kabul edeceğim? Yanılıyorsunuz” diye konuştu.

Fener Patriği, Ukrayna Kilisesi’nin Rus Kilisesi’nden bağımsızlığı nedeniyle Rusya ile de kriz yaşıyor.