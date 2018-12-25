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FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ

  Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK / Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)  Fatih'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde noel ayini düzenlendi

25 Aralık 2018 14:29

 

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK / Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) 
Fatih\'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi\'nde noel ayini düzenlendi. Aya Yorgi Kilisesi\'nde sabah erken saatlerde başlayan ayini Patrik Bartholomeos yönetti.
Noel ayini İstanbul Fatih\'te bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi\'nin bahçesindeki Aya Yorgi Kilisesi\'nde başladı. Sabah 09.00\'da  başlayan ayin nedeniyle Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinden de çok sayıda kişinin kiliseye geldiği görüldü.  Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos\'un gelmesiyle birlikte tören başladı. Ayinde İncil\'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi.
Noel, Hz. İsa\'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı. Noel, \'Doğuş Bayramı\' ve \'Kutsal Doğuş\' olarak da biliniyor.  Noel, Hristiyanların çoğu tarafından 25 Aralık tarihinde kutlanıyor. 24 Aralık\'ta Noel arifesiyle başlayan kutlamalar, bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam ediyor.

Görüntü dökümü
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-Aya Yorgi Kilisesi
-Kilisenin içinde mum yakanlar
-Kilisede dua edenler
-Kiliseden ayrıntılar
-Patrik Bartholomeos\'un kiliseye girişi
-Noel ayinin başlaması
 

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