Fener Ronaldinho'nun peşinde

Şampiyonlar Ligi'nde ve Turkcell Süper Lig'de beklenen başarıyı yakalayamayan yaptığı transferlerle sarı-lacivertli taraftarları memnun edemeyen Fenerbahçe yönetimi, müthiş bir transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Yönetime yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Fenerbahçe yönetimi, Ülker grubunun sponsorluğunda Milan'ın dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Ronaldinho'yu transfer etmek istiyor. Akıllara ziyan bu transfer hareketı için sarı-lacivertli kulübün ve Ülker grubunun her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi.



Fenerbahçe iki sezon tüm dünyada yankı bulan Roberto Carlos transferini de Doğuş grubunun sponsorluğunda yapmıştı. Ronaldinho transferi için destek sözü veren Ülker grubu Türkiye'de daha önce Delgado'nun transferinde Beşiktaş kulübüne destek vermişti. Sorun yaşadığı Barcelona'dan transfer olduğu Milan kulübünde istediği kadar süre alamayan Ronaldinho'nun İtalya'da da aradığını bulamadığı bir süredir bilinen bir gerçek. Ancak Barcelona'dan 20 milyon euro gibi müthiş bir maliyetle İtalyan kulübüne transfer edilen Brezilyalı için oldukça ciddi rakamların gözden çıkarılması gerekiyor. Milan Teknik Direktörü Carlo Ancelotti geçtiğimiz günlerde, Ronaldinho takımında olduğu için mutlu olduğunu ancak kulübün menfaatine olacak transfer tekliflerinin yönetimince değerlendirilebileceğini dile getirmişti.



Ferbahçe'nin bu transferde işini en çok zorlaştıran ise Manchester City... İngiliz kulübünün Ronaldinho'ya önerdiği haftalık 145 bin euro'luk teklifin yanı sıra, 2010 Dünya Kupası öncesi az süre aldığı Milan'dan daha çok oynayacağı bir takıma ihtiyacı olan Ronaldinho için Premier Lig daha iyi bir vitrin konumunda. Ancak Fenerbahçe'de Ülker'in desteğiyle yıldız oyuncuyu Roberto Carlos'un takımına getirmek istiyor.



Hoca tercihi yönetimi böldü



Fenerbahçe'de Aragones'in ardından yönetim kurulunda yeni teknik adamın profili konusunda fikir ayrılığı yaşandı. Önemli bir kesim, Türkiye'de daha önce çalışmış ve ülkeyi tanıyan bir ismin takımın başına getirilmesi görüşünü savunuyor. Bu kanat, Lucescu başta olmak üzere Daum, Gerets gibi isimlerin Fenerbahçe'yi hedeflerine taşıyacağını düşünüyor. Diğer kanat ise, takımdaki başta Brezilyalılar ve Güney Amerikalı oyuncuların, gelecek teknik adamla sorun yaşamaması için özellikle Brezilyalı ya da Güney Amerikalı bir ismin teknik direktörlüğe getirilmesinde ısrarlı. Bu kesimin üzerinde durduğu isim Chelsea'den sezon ortasında ayrılan Scolari... Diğer aday ise, yaklaşık 5 yıldır hep Fener'in gündeminde olan Luxemburgo. Yönetim içindeki azınlık bir kesim ise, Brezilya ekolünün artık Fenerbahçe'de misyonunu doldurduğunu, Brezilyalı oyuncuların gönderilerek, Avrupa'da büyük saygı duyulan Fransız teknik adam Paul Le Guen'in takımın başına getirilmesi gerektiğini düşünüyor.



