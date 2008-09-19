Fener protestosunda 13 gözaltı

Almanya'daki ''Deniz Feneri davası''na ilişkin Türkiye'deki tartışmalar konusunda TBMM önünde protesto eylemi yapan bir gruptakiler Meclis'e girmek isteyince gözaltına alındı.

Ellerinde tepkilerini dile getiren dövizlerle TBMM'nin Dikmen kapısı yakınlarına gelen Halkevleri üyesi bir grup hükümet ve Deniz Feneri Derneği aleyhine sloganlar attılar. Gruptakiler adına okunan basın açıklamasında ''Deniz Feneri davası''nda dile getirilen iddialarla ilgili eleştirilere yer verildi.

Bir süre slogan atan gruptakiler pankart ve dövizlerle Meclis'e girmeye kalkışınca polis engel oldu. TBMM Başkanı Köksal Toptan ile görüşmek istediklerini söyleyen gruptakilere, polis yetkilileri ''döviz ve pankartlarınızı kaldırın, seçeceğiniz iki kişinin Meclis Başkanı da kabul ederse içeri girmesine izin verelim'' dediler. Ancak topluca içeri girmeye çalışan gruptakilere izin verilmedi. Bunun üzerine gruptakiler sloganlar atarak bir süre oturma eylemi

yaptılar.

Dağılmaları yönündeki uyarılara uymayan eylemcilerden 13 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.