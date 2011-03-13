Fener kazanıyor, yönetim prim veriyor

T24 - Fenerbahçe kazandıkça, yöneticiler de futbolcuları prime boğuyor. Sarı lacivertliler Konya’yı da yenerse toplam prim miktarı 4 milyon 200 bin doları bulacak. Bu paranın 3 milyon doları ise dağıtıldı.







Fenerbahçe şampiyonluğa emin adımlarla ilerlerken, yönetim de bugüne kadar vaadettiği her primi oyunculara ödeyerek, takımın başarısına karşı olan inancını gösterdi. Geçen sezonlarda primler konusunda sorunlar yaşanmış, bazen geç bazen de ödenemeyen primler nedeniyle Van Hooijdonk ile FIFA’lık olan Fenerbahçe’de, bu sezon oyuncuların hak ettikleri herşey günü gününe ödendi. Böylece hem oyuncuların yüzü güldü, mutlu oldu, hem de kafalarında hiçbir sorun olmaması sağlandı. Sarı lacivertli yönetim sadece primleri ödemekle kalmadı, bu paraların vergilerini de karşıladı. Ödenen primlerin yüzde 15’lik kısmı vergi miktarı olarak maliyeye yatırıldı. Bu rakamın büyük kısmını da yöneticiler ceplerinden karşıladı. Şampiyonluk için kesenin ağzınının açıldığı Fenerbahçe’de bu akşam oynanacak Konyaspor maçı için vaadedilen 200 bin dolarla birlikte toplam prim miktarı 4 milyon 200 bin doları bulacak. Daha önceki 4 milyon dolarlık prim miktarının sadece 1 milyon doları dağıtılmadı.



Elden veriliyor

Futbolculara makbuz karşılığında elden verilen primler, eşit şekilde dağıtılıyor. Sancaktepe’de yöneticiler tarafından nakit olarak ödenen primler son haftalarda futbolcuların yüzünün daha da gülmesine neden oldu.



