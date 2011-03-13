T24 LogoT24 Logo
Spor

Fener kazanıyor, yönetim prim veriyor

Fenerbahçe kazandıkça, yöneticiler de futbolcuları prime boğuyor.

13 Mart 2011 02:00

T24 - Fenerbahçe kazandıkça, yöneticiler de futbolcuları prime boğuyor. Sarı lacivertliler Konya’yı da yenerse toplam prim miktarı 4 milyon 200 bin doları bulacak. Bu paranın 3 milyon doları ise dağıtıldı.

3 milyon dolar cepte

Fenerbahçe şampiyonluğa emin adımlarla ilerlerken, yönetim de bugüne kadar vaadettiği her primi oyunculara ödeyerek, takımın başarısına karşı olan inancını gösterdi. Geçen sezonlarda primler konusunda sorunlar yaşanmış, bazen geç bazen de ödenemeyen primler nedeniyle Van Hooijdonk ile FIFA’lık olan Fenerbahçe’de, bu sezon oyuncuların hak ettikleri herşey günü gününe ödendi. Böylece hem oyuncuların yüzü güldü, mutlu oldu, hem de kafalarında hiçbir sorun olmaması sağlandı. Sarı lacivertli yönetim sadece primleri ödemekle kalmadı, bu paraların vergilerini de karşıladı. Ödenen primlerin yüzde 15’lik kısmı vergi miktarı olarak maliyeye yatırıldı. Bu rakamın büyük kısmını da yöneticiler ceplerinden karşıladı. Şampiyonluk için kesenin ağzınının açıldığı Fenerbahçe’de bu akşam oynanacak Konyaspor maçı için vaadedilen 200 bin dolarla birlikte toplam prim miktarı 4 milyon 200 bin doları bulacak. Daha önceki 4 milyon dolarlık prim miktarının sadece 1 milyon doları dağıtılmadı.


Elden veriliyor

Futbolculara makbuz karşılığında elden verilen primler, eşit şekilde dağıtılıyor. Sancaktepe’de yöneticiler tarafından nakit olarak ödenen primler son haftalarda futbolcuların yüzünün daha da gülmesine neden oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24