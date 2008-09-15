'Fener' kararı çarşamba günü

Frankfurt Eyalet Mahkemesi’nde görülen Deniz Feneri davasında sona yaklaşıldı. Gerekçeli kararın çarşamba günü açıklanması bekleniyor



Frankfurt Eyalet Mahkemesi’nde görülen, bağış olarak toplanan milyonlarca Euro’nun, yasadışı yollardan Türkiye’ye gönderilmesi suçlamasını kapsayan Deniz Feneri e.V.’deki yolsuzluk davasında sona yaklaşıldı. Bugün, Mali Polis Başkomiseri’nin vereceği sunumla devam edilecek davanın, sürpriz bir gelişme olmazsa bu hafta içinde sonuçlanması ve gerekçeli kararın açıklanması bekleniyor.



Almanya'daki Deniz Feneri e.V. davasına bugün devam edilecek. Frankfurt Eyalet Mahkemesi’nde sabah başlayacak olan davanın beşinci oturumunda, tüm gözler Deniz Feneri e.V.’nin para trafiği ile ilgili ayrıntılı sunum yapan Mali Polis Başkomiseri Alexander Böhm’de olacak. Kanal 7 Avrupa Genel Müdürü Mehmet Gürhan, Deniz Feneri e.V. Başkanı Mehmet Taşkan ve muhasebeci Firdevsi Ermiş’in, başta Almanya olmak üzere Avrupa’daki Türkler’den topladıkları sözde yardım paralarını yasal olmayan yollardan Türkiye’ye transfer etmekle suçlandığı davanın, olağanüstü bir gelişme olmadığı takdirde bu hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.



Başkomiser ne anlatacak?



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Mahkeme heyeti başkanı Hakim Jürgen Müller’in, bugün tarafları dinledikten sonra, yarın alınacak kararla ilgili gerekçeyi şekillendirmesi ve çarşamba günü de kararı açıklaması öngörülüyor. Bugünkü oturumunda, Deniz Feneri e.V soruşturmasını yürüten Başkomiser Böhm, para trafiğiyle ilgili mahkeme heyetine ayrıntılı sunumuna devam edecek. Böhm’ün sunumunda en çok, davayla ilgili Türkiye’den siyasi bir baskı olduğuna dair ortaya atılan iddialarla ilgili neler söyleyeceği merak ediliyor.



Türk medyası izleyecek



Mehmet Gürhan’ın Türk avukatı Ünal Kaymakçı, geçen hafta kendisini bürosunda ziyaret eden Hürriyet muhabirine, siyasi baskı iddialarına karşılık Gürhan’ın diğer avukatı Jörg Haseneier ile birlikte mahkemede söz alacaklarını söylemişti. Davayı geçen hafta olduğu gibi Türk medyasından çok sayıda gazeteci izleyecek. CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP MYK üyesi Ali Kılıç’ın da davayı izlemek için ikinci kez Frankfurt’a gelmeleri bekleniyor.