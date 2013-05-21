T24 LogoT24 Logo
Spor

Fener de Chedjou ve Robben'in peşinde

Sarı-Lacivertliler’in, Cim Bom’un hedefindeki yıldızların da yer aldığı dört isim için çalışmaya başladığı öğrenildi

21 Mayıs 2013 12:55

Lig bitti transfer rekabeti başladı... Adı Galatasaray ile anılan Bayern Münih'in yıldızı Arjen Robben için Fenerbahçe de devrede. Listedeki tek isim Hollandalı değil. Cim Bom'un yakın takibinde olan Lille'in Kamerunlu savunmacısı Aurelien Chedjou da Sarı-Lacivertliler'in takibinde!

Galatasaray, Alper Potuk transferiyle taraftarını havaya sokarken Fenerbahçe’nin de çok özel bir liste hazırladığı ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertliler’in, Cim Bom’un hedefindeki yıldızların da yer aldığı dört isim için çalışmaya başladığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin transferi için çalışmaya başladığı ilk oyuncu Bayern Münih’li Arjen Robben. Hollandalı oyuncunun menacerine geri çevrilmeyecek bir teklif yapılacağı ortaya çıktı.

Her fırsatta Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu söyleyen Dirk Kuyt’ın da bizzat Robben ile görüşeceği ifade edildi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer rekabetinde ortak payda sadece Robben değil. Stoper arayışları doğrultusunda Lille’in yıldızlarından Chedjou’nun da Fenerbahçe’ye önerildiği, Aykut Kocaman’ın onay vermesi durumunda bu transferin de ciddi şekilde düşünülebileceğinin altı çizildi. Braga’nın forveti Eder ile Everton’ın Hollandalı defansı Heitinga, Fener’in listesindeki diğer isimler.

EDER

Braga’nın 25 yaşındaki forveti 33 maçta 15 gol attı, 5 asist yaptı. Güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Emenike’nin çift haneli rakamları konusunda Rus’larla uzlaşılamazsa daha makul bir fiyata bitmesi muhtemel olan oyuncu, Fener’in öne çıkan golcü adayı olacak.

CHEDJOU

Fenerbahçe’nin öncelikli hedeflerinden değil, ancak menacerler şiddetle tavsiye ediyor. Savunmadaki sıkıntı nedeniyle Yobo’ya iyi bir partner arayan Aykut Kocaman onay verirse, yönetim transfer için harekete geçeçek.

HEİTİNGA

Kocaman’ın sezon başında da transferini istediği Hollandalı, Everton’da bu sezon 35 maça çıktı. Sertliğiyle rakiplerini yıldırıyor. Yönetim, bu transferde de Kocaman’ın kararını bekliyor.

ETİKETLER

arjen robbenfenerbahçetransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24