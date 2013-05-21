Fener de Chedjou ve Robben'in peşinde

Lig bitti transfer rekabeti başladı... Adı Galatasaray ile anılan Bayern Münih'in yıldızı Arjen Robben için Fenerbahçe de devrede. Listedeki tek isim Hollandalı değil. Cim Bom'un yakın takibinde olan Lille'in Kamerunlu savunmacısı Aurelien Chedjou da Sarı-Lacivertliler'in takibinde!

Galatasaray, Alper Potuk transferiyle taraftarını havaya sokarken Fenerbahçe’nin de çok özel bir liste hazırladığı ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertliler’in, Cim Bom’un hedefindeki yıldızların da yer aldığı dört isim için çalışmaya başladığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin transferi için çalışmaya başladığı ilk oyuncu Bayern Münih’li Arjen Robben. Hollandalı oyuncunun menacerine geri çevrilmeyecek bir teklif yapılacağı ortaya çıktı.

Her fırsatta Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu söyleyen Dirk Kuyt’ın da bizzat Robben ile görüşeceği ifade edildi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer rekabetinde ortak payda sadece Robben değil. Stoper arayışları doğrultusunda Lille’in yıldızlarından Chedjou’nun da Fenerbahçe’ye önerildiği, Aykut Kocaman’ın onay vermesi durumunda bu transferin de ciddi şekilde düşünülebileceğinin altı çizildi. Braga’nın forveti Eder ile Everton’ın Hollandalı defansı Heitinga, Fener’in listesindeki diğer isimler.

EDER

Braga’nın 25 yaşındaki forveti 33 maçta 15 gol attı, 5 asist yaptı. Güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Emenike’nin çift haneli rakamları konusunda Rus’larla uzlaşılamazsa daha makul bir fiyata bitmesi muhtemel olan oyuncu, Fener’in öne çıkan golcü adayı olacak.

CHEDJOU

Fenerbahçe’nin öncelikli hedeflerinden değil, ancak menacerler şiddetle tavsiye ediyor. Savunmadaki sıkıntı nedeniyle Yobo’ya iyi bir partner arayan Aykut Kocaman onay verirse, yönetim transfer için harekete geçeçek.

HEİTİNGA

Kocaman’ın sezon başında da transferini istediği Hollandalı, Everton’da bu sezon 35 maça çıktı. Sertliğiyle rakiplerini yıldırıyor. Yönetim, bu transferde de Kocaman’ın kararını bekliyor.