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Yaşam

Fener, Balat ve Ayvansaray kamulaştırılıyor

Fener-Balat-Ayvansaray sahilindeki dört mahalleye acele kamulaştırma kararı çıktı

12 Ekim 2012 13:26

Yargıdan dönen Fener-Balat-Ayvansaray yenileme projesi yeniden gündemde. Bakanlar Kurulu, bölge için acil kamulaştırma kararı aldı. Belediye, mülk sahipleriyle anlaşmak için harekete geçecek.
 
Fener-Balat-Ayvansaray sahilindeki dört mahalleye acele kamulaştırma kararı çıktı.

Geçen Haziran ayında İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Fener-Balat-Ayvansaray için hazırlanan yenileme projesini "kamu yararı olmadığı" gerekçesiyle iptal etti. Temyiz sürecinde Bakanlar Kurulu'ndan süpriz bir karar geldi.

Sulukule ve Tarlabaşı için çıkarılan 'acele kamulaştırma' kararı bu kez Fatih'teki mahallelere çıktı.

Kamulaştırılmanın öngörüldüğü binalar arasında Avrupa Birliği'nin 7 milyon lira hibesiyle restore edilen binalar da  yer alıyor.

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