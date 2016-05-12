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Kültür-Sanat

Fener-Balat Çocuk Festivali 13 Mayıs'ta başlıyor

2 gün sürecek olan etkinlikte film gösterimi ve uçurtma şenliği de bulunuyor

12 Mayıs 2016 23:15

SineMASAL, 13-14 Mayıs tarihleri arasında çocuklara yönelik bir festival düzenliyor. Balat’ta düzenlenecek etkinliğin ilk günü Karaköy Kahvecisi yanındaki alanda, ikinci günü Hızır Çavuş Paşa Mescidi Sokak’ta yapılacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek festivalin son gününde uçurtma şenliği yapılacak.

Festivalin programı şöyle:

13 Mayıs Cuma

20.00 Sembolik gişe açılışı: Tüm katılımcılar, sembolik bilet, meyve suyu ve patlamış mısırlarını alarak yer göstericisinin nostaljik feneri eşliğinde yerlerini alacak.

21.00 Açık havanın büyüsünde film gösterimi: Kuzular Kurtlara Karşı

Adres: Karaköy Kahvecisi Yanı, Balat

 

14 Mayıs Cumartesi

13.00 Yüz boyama,

14.00 Resim atölyesi,

15.00 Kukla atölyesi.

Adres: Balat Mahallesi Hızır Çavuş Mescidi Sokak

- Öğlen yemeği arası

16.00 Palyaço eşliğinde balon atölyesi

16.30 Uçurtma Şenliği / Çocuk Yogası

Adres: Başakşehir Spor Kulübü Sahası Yanı, Balat

- Akşam yemeği arası

19.00 Çocuk müzik konseri

20.00 Sembolik gişe açılışı: Tüm katılımcılar, sembolik bilet, meyve suyu ve patlamış mısırlarını alarak yer

göstericisinin nostaljik feneri eşliğinde yerlerini alacak.

20.30 Jonglör, pandomim, sihirbaz, kukla, ateş şov ve Flamenko dansı gösterileri.

21.00 Açık havanın büyüsünde film gösterimi: Kung Fu Panda 3

Adres: Karaköy Kahvecisi Yanı, Balat

 

SineMASAL’ın etkinliğe dair verdiği notlar şöyle:

* Film gösteriminde sandalye düzeni olmayacaktır. Katılımcılar yanlarında minder, kilim vb. getirebilir.

* Film gösterimlerinin 22.30’da tamamlanması planlanıyor.

* Katılımcılarımız öğlen ve akşam yemekleri için Fener-Balat’ta yer alan esnaf lokantalarını tercih edebilirler.

* Tuvalet ihtiyaçları için festival alanlarında yönlendirmeler yer alacaktır.

 

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