Fener-Balat Çocuk Festivali 13 Mayıs'ta başlıyor

SineMASAL, 13-14 Mayıs tarihleri arasında çocuklara yönelik bir festival düzenliyor. Balat’ta düzenlenecek etkinliğin ilk günü Karaköy Kahvecisi yanındaki alanda, ikinci günü Hızır Çavuş Paşa Mescidi Sokak’ta yapılacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek festivalin son gününde uçurtma şenliği yapılacak.
Festivalin programı şöyle:
13 Mayıs Cuma
20.00 Sembolik gişe açılışı: Tüm katılımcılar, sembolik bilet, meyve suyu ve patlamış mısırlarını alarak yer göstericisinin nostaljik feneri eşliğinde yerlerini alacak.
21.00 Açık havanın büyüsünde film gösterimi: Kuzular Kurtlara Karşı
Adres: Karaköy Kahvecisi Yanı, Balat
14 Mayıs Cumartesi
13.00 Yüz boyama,
14.00 Resim atölyesi,
15.00 Kukla atölyesi.
Adres: Balat Mahallesi Hızır Çavuş Mescidi Sokak
- Öğlen yemeği arası
16.00 Palyaço eşliğinde balon atölyesi
16.30 Uçurtma Şenliği / Çocuk Yogası
Adres: Başakşehir Spor Kulübü Sahası Yanı, Balat
- Akşam yemeği arası
19.00 Çocuk müzik konseri
20.00 Sembolik gişe açılışı: Tüm katılımcılar, sembolik bilet, meyve suyu ve patlamış mısırlarını alarak yer
göstericisinin nostaljik feneri eşliğinde yerlerini alacak.
20.30 Jonglör, pandomim, sihirbaz, kukla, ateş şov ve Flamenko dansı gösterileri.
21.00 Açık havanın büyüsünde film gösterimi: Kung Fu Panda 3
Adres: Karaköy Kahvecisi Yanı, Balat
SineMASAL’ın etkinliğe dair verdiği notlar şöyle:
* Film gösteriminde sandalye düzeni olmayacaktır. Katılımcılar yanlarında minder, kilim vb. getirebilir.
* Film gösterimlerinin 22.30’da tamamlanması planlanıyor.
* Katılımcılarımız öğlen ve akşam yemekleri için Fener-Balat’ta yer alan esnaf lokantalarını tercih edebilirler.
* Tuvalet ihtiyaçları için festival alanlarında yönlendirmeler yer alacaktır.