Fener, Bakan Atalay'ı da aydınlatmış!

İlginç tesadüf

Almanya'daki Deniz Feneri iddianamesine göre, skandalın Türkiye ayağında da bazı dernekler var. Bu dernekler için soruşturma açma yetkisi İçişleri Bakanı Atalay'da. Oysa Atalay da, suçlanan bazı isimlerle geçmişte iş ortaklığı yapmışAldatılan bir kadının ihbarıyla patlak veren Deniz Feneri vurgununda ilginç ilişkiler ağı ortaya çıkıyor. Türkiye’ye aktarılan milyonlarca euronun adresi olarak gösterilen Mustafa Çelik ve Zekeriya Karaman geçmişte, halen İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Beşir Atalay ve RTÜK Başkanı Zahid Akman ile aynı şirkette yönetim kurulu üyeliği görevini üstleniyordu.Deniz Feneri yolsuzluğunda, bu organizasyonu Türkiye’den yönetmekle suçlanan Kanal 7 ortaklarından Karaman ve Çelik ile RTÜK Başkanı Akman İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre 5 Ocak 1999 günü kurulan (411677 sicil numaralı) Nehir Medya Yayıncılık A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı.Bu üç isimle birlikte aynı şirkette yöneticilik yapan bir başka isim ise halen İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Beşir Atalay. Atalay, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü'nden alındıktan sonra şirket yönetimine girdi. Atalay ile birlikte Fehmi Koru, Mehmet Kaplan gibi isimler de Nehir Medya’nın yöneticilerindendi. Türkiye’deki Deniz Feneri Derneği’nin yöneticilerinden Harun Kapıyoldaş’ın da adı Alman savcının iddianamesinde geçti. Bu derneği denetlemekse İçişleri’nin görevleri arasında. Şimdi merak konusu olan Bakan Atalay’ın soruşturma başlatıp başlatmayacağı.Nehir Medya’nın telefonla ulaştığımız genel müdürü Tayfun Esen, şirketin eskiden beri genel müdürlerle idare edildiğini söyledi. Beşir Atalay ile Mustafa Çelik, Zekeriya Karaman ve Zahid Akman’ın hangi dönemde yöneticilik yaptığını bilemediğini söyleyen Esen, şirketin ortaklarına ilişkin “Ticaret Odası kayıtlarında ne yer alıyorsa odur” dedi.Şirketin şu anda Yönetim Kurulu Başkanı olan Dursun Uyar ise Yimpaş Yolsuzluğu nedeniyle 2 yıllık hapis cezasını tamamlamak için geçen yıl cezaevine kondu. Şirketin şu anki başkan yardımcısı ve genel müdürü olan Ahmet Hüküm, Kanal 7 yöneticilerinden ve Mustafa Çelik’in kayınbiraderi. Nehir Medya’nın bir başka yönetim kurulu üyesi olan Halit Ziya Erenay ise Aytaç Et şirketinin genel müdürlüğü görevini yürütüyor.İddianameye göre Zekeriya Karaman, Türkiye’deki Deniz Feneri Derneği’nin gizli başkanı: “Türkiye’ye gönderilen para ‘Deniz Feneri Derneği’nin gayrı resmi başkanı’ Zekeriya Karaman’a teslim edildi. Almanya Deniz Feneri’ne borç kaydedilerek, yeniden Almanya’ya gönderildi ve şirketler kuruldu.”İSMAİL GÖKDOĞAN Yönetim Kurulu ÜyesiİSMET EKİNCİ Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET HÜKÜM Başkan Yardımcısı, Genel Müdür (Mustafa Çelik’in kayınbiraderi)DURSUN UYAR Yönetim Kurulu Başkanı (YİMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı)HALİT ZİYA ERENAY Yönetim Kurulu Üyesi (AYTAÇ’ın Genel Müdürü)BEŞİR ATALAY (İçişleri Bakanı)FEHMİ KORU (Gazeteci yazar)VELİ KORKMAZ (Kırıkkale Belediye Başkanı)MEHMET KAPLAN (Yazar)MUSTAFA GÜLEÇSÜLEYMAN KARABABA (Yazar)MUSTAFA ÇELİK (Kanal 7 Yönetkim Kurulu üyesi)ZEKERİYA KARAMAN (Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı)AYKUT ZAHİD AKMAN (RTÜK Başkanı)Almanya'nın en büyük yolsuzluk davası olan ‘Deniz Feneri Davası’nın başlamasına neden olan ‘aldatılan sevgili’, Mehmet Gürhan’ın MİT’le anlaştığını iddia ediyor. Elde edilen paranın yüzde 40’nın yardım için kullanıldığı, geri kalanının cebe atıldığının belirtildiği iddianameden bazı bölümler şöyle:Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş ve Mehmet Taşkan 2002 ile 2007 yılları arasında Deniz Feneri eV adına Avrupa’da toplanan 41.4 milyon Euro’nun 18 milyon Euro’sunu hesaplarına geçirip Euro 7 gibi Kanal 7’nin uzantısı olan şirketlere aktardı. Para trafiğinde oklar Beyaz Holding, Yeni Dünya A.Ş., gibi aynı kişilerin kontrolündeki şirketlere çıkıyor. Tanıklara göre organizasyonun tepesinde bulunan Mehmet Gürhan’ı, Türkiye’den Zekeriya Karaman ve Mustafa Çelik yönlendiriyordu.Gürhan’ın kendisini aldattığını düşünen sevgilisinin 2002’de gönderdiği mektupta önemli iddialara da yer veriliyor. Buna göre Türk vatandaşlığından çıkıp, Alman vatandaşı olan ve yine Türk vatandaşlığına dönen Gürhan 2002 yılında Burdur’da askerlik hizmetini yaparken Milli İstihbarat Teşkilatı için çalışmayı kabul etti. Ancak Gürhan ajanlığını kullanarak tanıdıklarını ve iş arkadaşlarını polise ve Interpol’e şikayet etti.Zekeriya Karaman Kanal 7’nin Avrupa temsilcisi Mehmet Gürhan’a maaşının yanı sıra ayda 9 bin Euro danışmanlık ücreti verilmesini onaylıyor.Dolandırıcılığa Eminönü Süleymaniye Mahallesi Muhtarı da karıştı. Olmayan gıdalar sahte faturalarla alınarak yardım yapılmış gibi gösterildi. Bu fatura ve makbuzlar bir muhtar tarafından kaşe basılarak onaylandı.“Bu şirketin (Almanya Euro 7) daha önce genel müdürlüğünü Akman yapıyormuş. Para, şirketlerin hesabına ‘ana sermaye’ olarak yatırılıyormuş. Gayri resmi muhasebede Deniz Feneri’ne borç olarak geçmiş, hiçbir zaman ödenmemiş. Gayri resmi muhasebede borçların karşılığı olarak, Weiss şirketine ait bir binanın dernek adına geçirildiği kaydedilmişti. 2003’te Weiss şirketinin sermayesi artırılmış ve bu parayı ödeyen şahıslar olarak da, Karaman, Zahid Akman ve Gürhan gösterilmişlerdi.”Adı iddianamede geçen RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın yasa gereği görevinden çekilmesi tartışması ortaya çıktı. Alman savcının iddianamesine göre gelişmelerin kronolojik seyri şöyle:AKMAN HİSSEDAR: Avrupa’da Europan Consuting & Marketing GmbH isimli bir şirket kuruldu. Şirketin adı 2003’te “Yeni Şafak Europan GmbH” olarak değişti. RTÜK Başkanı Akman 26.03. 2003 ile 02.06.2003 tarihleri arasında 80 bin Euro ile hissedar olarak görülüyor.4 YIL GENEL MÜDÜR: Akman 28.03.2003 - 24.08.2006 tarihleri arasında dört yıl aynı şirketin genel müdürlüğü görevini yapmış. 13 Temmuz 2005’te önce RTÜK üyesi, ardından başkanı seçilen Akman buna göre bir yıl kadar hem RTÜK Başkanlığı hem de şirket genel müdürlüğü görevini birlikte yürüttü.YASA ‘OLAMAZ’ DİYOR: 3984 sayılı RTÜK Kanunu’nun 9. maddesi, seçilen üyelerin, böyle bir görev üstlenmesini yasaklıyor. Aykırılık durumunu ise ‘çekilmiş sayılırlar’ diye hükme bağlıyor. RTÜK’ün CHP’li üyelerinin konuyu RTÜK’e taşıması bekleniyor.