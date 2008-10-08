'Fener' Alman Meclisi'nde

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Deniz Feneri ve Dişli'ye yeni şok

Bakan 'Bana ne ya' deyince

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen’in hazırladığı 10 soruluk önerge grup başkanları Gregor Gysi ve Oskar Lafontaine’nin imzasıyla Meclis’e sunuldu. Hürriyet gazetesinin haberine göre, önergede Deniz Feneri e.V. ile Türkiye bağlantıları da sorgulandı. Başbakan Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Eckart Kuntz ile Deniz Feneri davasını konuşup konuşmadığı da soruldu. Önergede yer alan sorular şöyle:Hükümet faaliyeti biliyor muydu?Federal hükümet Deniz Feneri e.V. derneği ve faaliyetleri hakkında hangi bilgilere sahiptir?Federal Hükümete bağlı Federal Kriminal Dairesi ve Anayasayı Koruma Örgütü gibi kuruluşlar da kovuşturmaya dahil olmuş mudur?Federal Hükümet, Deniz Feneri e.V. derneği ile İslami holding yöneticileri arasındaki personel/finansal bağlar hakkında bilgiye sahip midir?İslami holding soygunları gibi mia) Federal hükümet, İslami holdingler tarafından geçmişte gerçekleştirilmiş soygunlar ile Deniz Feneri e.V. skandalı arasında benzerlik olduğu kanaatinde midir?b) Yanıt hayırsa; İslami holdingler konusunda denetleme görevinin gereklerini yerine getirdiğine inanan hükümet, Deniz Feneri olayında da denetleme görevinizi yerine getirdiğinize inanıyor mu?a) Geçmişte görev almış veya bugün de hálá aynı görevde bulunan Deniz Feneri yetkililerinin aynı zamanda Türkiye’de üst derece bürokrat olarak çalışıp çalışmadıkları konusunda bilginiz var mı?b) Söz konusu şahıslar arasında, Almanya’ya giriş yapmasında sakınca görülen şahıslar var mı?Erdoğan, Kuntz’la konuyu görüştü müa) Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Alman Büyükelçisi Eckart Kuntz’un 22.11.2007 tarihinde, Ankara’da görüştüklerine ve Sayın Erdoğan’ın bu görüşmede Deniz Feneri e.V. yöneticilerine karşı süren dava hakkında bilgi aldığına dair basında çıkan haberler doğru mudur?b) Yanıt evet ise Almanya’da sürmekte olan bir dava hakkında bir yabancı hükümet başkanının görüş belirtmesini hükümetiniz nasıl değerlendirmektedir?c) Hükümete göre bu şekilde görüş belirtmek sürmekte olan bir davaya müdahale anlamına gelir mi?a) Türkiye Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin ile Alman Büyükelçisi Eckart Kuntz’un 05.12.2007 tarihinde, Ankara’da görüştüklerine ve Sayın Şahin’ın bu görüşmede Deniz Feneri e.V. yöneticilerine karşı süren dava hakkında bilgi aldığına dair basında çıkan haberler doğru mudur?Bakan Şahin dava için bilgi aldı mıb) Yanıt evet ise Almanya’da sürmekte olan bir dava hakkında bir yabancı hükümet başkanının görüş belirtmesini hükümetiniz nasıl değerlendirmektedir?c) Hükümete göre, bu şekilde görüş belirtmek sürmekte olan davaya müdahale anlamına gelir mi?Deniz Feneri e.V. eksenli somut olaydan hareketle Eyalet İçişleri Bakanları Konferansı düzeyinde, bağış toplayan benzeri derneklerin denetlenmesini/gözetlenmesini amaçlayan koordinasyon kararları alınmış mıdır?Bundan sonrası için önlem alınıyor mu?Federal Hükümet Deniz Feneri e.V. eksenli bağış skandalının kapsamının genişliğini gözeterek zarar görmüş kişilere yardım etme gereği görmekte midir?a) Yanıt evet ise nasıl bir yardımda bulunacaktır?b) Yanıt hayır ise neden yardım etme gereği görmemektedir?Gelecekte bu tür olayların engellenmesi ve insanların bu soygunculardan korunması adına hangi önlemleri almayı düşünüyorsunuz?