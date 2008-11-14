Fener 2. uzatmada

Fenerbahçe Ülker, Euroleague'deki 4. maçında Slovenya'nın Union Olimpija takımını Abdi İpekçi Spor Salonu'nda konuk etti.Az sayıdaki taraftarın izlediği karşılaşmada normal süre 73-73, birinci uzatma devresi de 81-81 eşitlikle tamamlandı. Temsilcimiz ikinci uzatma sonunda maçı 89-87 kazanmayı başararak C Grubu'ndaki dördüncü maçında üçüncü galibiyetini almış oldu.Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Fenerbahçe Ülker, Emir ve Rasim ile sayılar üretirken, konuk takım, Begic ve Ilievski'yle rakibine karşılık verdi ve 6. dakikaya 8-7 sarı-lacivertli ekip önde girdi. Çekişmeli geçen ilk periyotta Oğuz ve Mirsad ile sayılar üreten Fenerbahçe Ülker, Rasim'in de dış atışlardan bulduğu basketlerle bu çeyreği 24-17 önde kapadı.Dengede geçen ikinci periyotta Slovenya temsilcisi, Golubovic ve Zupan ile sayılar üretirken, Fenerbahçe Ülker, Mirsad ve Oğuz'un sayılarıyla karşılık verdi. 17. dakikada konuk ekip 36-35 öne geçti, ancak rakibin sert savunmasına karşı iyi mücadele eden Fenerbahçe Ülker, ilk yarıyı 43-42 önde tamamlamayı bildi.İkinci yarıya etkili başlayan Union Olimpija, Wallace ve Ilievski ile pota altından bulduğu sayılarla 23. dakikada 49-46 öne geçti. Bu dakikadan sonra Green ve Smith ile etkili olan Fenerbahçe Ülker, 25. dakikada skoru 51-51'e getirdi.Bu dakikadan sonra Mirsad, Emir ve Rasim'in sayılarıyla 11-3'lük seri yakalayan Fenerbahçe Ülker, 29. dakikaya 62-54 üstün girdi. Farkı koruyan ev sahibi Fenerbahçe Ülker, periyodu 62-56 önde tamamladı.Oğuz'un basketiyle 4. periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Ülker'e, konuk ekip Ozbold ve Ilievski ile karşılık verdi. 35. dakikaya 66-66 berabere girildi. İki takım da başa baş mücadele ederken, Emir ile pota altından skor üreten Fenerbahçe Ülker, 38. dakikada 71-70 öne geçti. Bitime 13 saniye kala Ozbolt'un 3 sayılık basketiyle skoru 73-73 yapan konuk ekip, maçı uzatmaya taşıdı.İlk uzatma bölümünde büyük çekişme yaşanırken, bitime 6 saniye kala Rudez'in basketiyle skor bir kez daha, 81-81 eşitlendi ve maç 2. uzatma bölümüne gitti.İkinci uzatma devresi de büyük çekişmeye sahne oldu. Damir Kaan, Green ve Mirsad ile sayılar üreten Fenerbahçe Ülker, taktik faulleri de sayıya çevirerek, maçtan 89-87 galip ayrılmasını bildi.Fenerbahçe Ülker'de Emir Preldzic 18 sayı – 7 ribaunt – 5 asistle oynarken, Mirsad Türkcan 14 sayı – 11 ribauntla double-double yaptı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Oğuz Savaş 15, Marques Green ile Rasim Başak da 13'er sayı ürettiler.Konuk ekip Union Olimpija'da ise Vlado Ilievski 22 sayı, Saso Ozbolt 20 sayı, Miha Zupan ise 10 sayı – 12 ribauntla en etkili oyuncular oldular.Salon: Abdi İpekçiHakemler: Leonidas Spiridonos (Yunanistan) xxx, Vicente Bulto (İspanya) xxx, Panagiiotiis Anastopoulos (Yunanistan) xxxFenerbahçe Ülker: Green xxx 13, Mirsad xxx 14, Rasim xxx 13, Emir xxx 18, Vidmar x 1, Oğuz xxx 15, Enes x, Damir Kaan xxx 8, Smith xxx 7Union Olimpija: Ilievski xxx 22, Ozbolt xxx 20, Begic xx 9, Robinson x, Milic xx 4, Klobucar x, Rudez xx 7, Wallace xx 7, Golubovic xx 8, Zupan xx 101. periyot: 24-17Devre: 43-42 (Fenerbahçe Ülker lehine)3. periyot: 62-56Normal süre: 73-731. uzatma devresi: 81-815 faul alan: Dk. 43.10 Emir (Fenerbahçe Ülker)