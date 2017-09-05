Fenebahçe Başakşehir'e hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri\'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki gerçekleştirilen ve 1.30 saat antrenmana salonda başlayan oyuncular, daha sonra antrenmana a sahada yaptıkları ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam ettiler. 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Mehmet Ekici ve Yiğithan Güveli özel program dahilinde çalıştı.

Milli takımlarda bulunan oyuncularımız Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Giuliano Victor De Paula ve Ahmethan Köse ise antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

ROBİN VAN PERSİE\'NİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Bu arada, Fransa ve Hollanda milli takımları arasında oynanan maçta sakatlanan ve bu nedenle antrenmana çıkamayan Hollandalı futbolcu Robin van Persie\'nin sakatlığı hakkında Kulüp Doktoru Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu yaptığı açıklamada; \"Robin van Persie, Fransa-Hollanda maçında dizinden sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda oyuncunun sol iç yan bağ grade 2 ve ön çapraz bağında kısmi yırtık tespit edilmiştir. Robin van Persie\'nin tedavisine başlanmıştır\" dedi.

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