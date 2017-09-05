T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenebahçe Başakşehir'e hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti

05 Eylül 2017 16:55

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri\'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki gerçekleştirilen ve 1.30 saat antrenmana salonda başlayan oyuncular, daha sonra antrenmana a sahada yaptıkları ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam ettiler. 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Mehmet Ekici ve Yiğithan Güveli özel program dahilinde çalıştı.
Milli takımlarda bulunan oyuncularımız Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Giuliano Victor De Paula ve Ahmethan Köse ise antrenmanda yer almadı.
Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
ROBİN VAN PERSİE\'NİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Bu arada, Fransa ve Hollanda milli takımları arasında oynanan maçta sakatlanan ve bu nedenle antrenmana çıkamayan Hollandalı futbolcu Robin van Persie\'nin sakatlığı hakkında Kulüp Doktoru Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu yaptığı açıklamada; \"Robin van Persie, Fransa-Hollanda maçında dizinden sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda oyuncunun sol iç yan bağ grade 2 ve ön çapraz bağında kısmi yırtık tespit edilmiştir. Robin van Persie\'nin tedavisine başlanmıştır\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Medipol BaşakşehirCan Bartu TesisleriTeknik Direktör Aykut KocamanSakatlığıMehmet EkiciYiğithan GüveliMilliMehmet TopalKöybaşı Ozan TufanMartin Skrtel Nabil Dirar Mauricio Isla Giuliano Victor De PaulaAhmethan Köse

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24