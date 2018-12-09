Fenalık geçiren taraftarın kızını, rakip futbolcu teselli etti

Selim KAYA / DİYARBAKIR (DHA) - Diyarbakır\'da bugün Diyarbekirspor ile 1461 Trabzon arasında oynanan maçta deplasman ekibinin 1-0 öne geçtiği dakikada fenalık geçiren taraftarın ağlayan kızını, rakip takımın yedek oyuncusunun teselli etmesi taraftarlardan büyük alkış aldı.

Diyarbakır\'da bugün oynanan ve 1-1 biten Diyarbekirspor - 1461 Trabzon maçı dostça biterken, maç sırasında da centilmence gelişmeler yaşandı. 33 bin kapasiteli Diyarbakır Stadı\'nda oynanan ve yaklaşık 15 bin kişinin izlediği maçta konuk ekibin 16\'ncı dakikada 1-0 öne geçmesi tribünde maçı izleyen taraftarları da üzüntüye boğdu. Bu dakikada yeşil kırmızılı takımın yaklaşık 10 taraftarı fenalık geçirirken, sahada bulunan sağlık ekipleri bu kişilere müdahale etti. Fenalık geçiren bir taraftarın küçük kızı da ağlamaya başladı. O sırada ısınma hareketleri yapan 1461 Trabzon takımının yedek futbolcusu, küçük kızın yanına giderek onu teselli etti. Bu futbolcu teselli ettiği küçük kızla birlikte daha sonra objektiflere poz verdi.

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