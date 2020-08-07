Fenalaşan kişiye Koronavirüs endişesiyle müdahale etmediler

Siirt’te fenalaşarak yere yığılan adama, Koronavirüs endişesiyle kimse müdahale etmedi. Vatandaşlar, uzun süre yerde yatan adamı izlerken, şahıs olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Sıcaktan fenalık geçiren adam yere yığıldı. Şahsı gören vatandaşlar Koronavirüs endişesiyle müdahale etmeyerek sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri baygın adamı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)



