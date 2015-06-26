Fenalaşan genci minibüsten indirip, kaldırımda ölüme terk ettiler!

Gaziantep’te yolcu minibüsünde fenalaştıktan sonra indirilip kaldırıma bırakılan genç uzun süre duvarın dibinde kendine gelmeye çalıştıktan sonra duyarlı vatandaşların haber verdiği ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç, kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

İHA’da yer alan habere göre, olay, 17 Haziran günü saat 19.30 sıralarında Ocaklar Mahallesi 16. Cadde üzerinde yaşandı. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden Gaziantep’e giden Halil Cengiz (25), şehir girişinde, bindiği plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüsün içinde fenalaştı. Fenalaşan şahsı hastaneye götürmesi gereken sürücü, bunun yerine yol kenarında durarak otomatik kapıyı açtı. İçerideki başka bir şahıs, fenalaşan Halil Cengiz’i sürükleyerek minibüsten indirip duvar dibine yasladı. Bir süre bekleyen minibüs daha sonra olay yerinden uzaklaşırken yaşananlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kimse yardım etmedi

Çevredeki vatandaşlar duvar dibine bırakılan ve can çekişen gence uzun süre yardım etmedi. Yaklaşık yarım saat duvar dibinde duran genci yoldan geçen bazı duvarlı vatandaşlar fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık görevlileri şahsın başında beklerken ambulanstan inen bayan sağlık görevlisi hastanın yanına bile gitmeden tekrar ambulansa binerek oturdu. Daha sonra yaka paça kaldırılan genç, ambulansa konularak hastaneye götürüldü. Yaşanan olay ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Halil Cengiz, yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 4 saat yoğun bakımda kalan şahıs, gece saat 00.03 sıralarında hayatını kaybetti. Şahsın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Hapis cezası nedeniyle bunalıma girdi

Irgat bir ailenin 9 tane çocuğundan biri olan Halil Cengiz’in 4 ay önce evlendiği ve evlendikten sonra ailesiyle birlikte İzmir’e gidip ırgatlık yaptığı öğrenildi. Polisler, 2009 yılında karıştığı bir kavga nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezası alan şahsı arayarak cezasının onandığını söyledi. Ceza aldığını duyan Halil Cengiz, bunalıma girdi. Daha sonra ise ailesini İzmir’de bırakarak Gaziantep’e döndü. Polislerin eve gidip sorması üzerine hapse girmekten korkan şahıs, Suriye’ye geçmek üzere Suruç’a gitti. Sınırdan geçemeyen şahıs Suruç ile Gaziantep arasında yolcu taşıyan bir minibüse binerek tekrar Gaziantep’e döndü. Gaziantep girişinde fenalaştığı tahmin edilen Halil Cengiz, yol kenarında duran minibüsteki bir kişi tarafından sürüklenerek indirilip duvarın dibine bırakıldı.

Baba, ihmal olduğunu iddia etti

Baba Suphi Cengiz, oğlunun ölümünde birçok kişinin kusuru olduğunu iddia ederek haklarını arayacaklarını belirtti.

Yaşananların insanlık dışı olduğunu belirten baba Suphi Cengiz, ”Olay şöyle gelişiyor, Halil Cengiz benim oğlumdur. İzmir’de biz mevsimlik işçi olarak biz çalışmaya gitmiştik. 45 gün sonra buna 4 yıl 2 ay bir ceza geldi. Bunalıma girdi. Oradan da çekti Gaziantep’e geldi. Gaziantep’ten köye gidiyor, köyden de Suruç’a gidiyor. Suruç’tan geri dolmuşa binip gelirken bu skandallar ortaya çıkıyor. Minibüsçü getirip bu şekilde bırakıyor. Biz cenazeden 4-5 gün sonra bu görüntülere ulaştık. Biz minibüsçüden, ambulanstan, devlet hastanesinin hepsinden şikayetçiyiz çünkü cebinde telefonu vardı. En azından bizi aramaları gerekiyordu. Cenazeyi morga kaldırdıktan sonra bizi arıyorlar. Bu şekilde bir şey olur mu? Oraya sanki minibüsçü bir canlı bomba indirmiş kimse yanına yaklaşamıyor. Dersinki orada bir canlı bomba var. Bir insan bu şekilde oraya indirilir mi? Sen bir toplu taşıma aracısın, toplu insanları taşıyorsun. Yani böyle bir şey olamaz. Ben hepsinden şikayetçiyim ve davacıyım." dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.