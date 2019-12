-FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN KONTENJANI ARTTI ANKARA (A.A) - 18.07.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre, Fen Liseleri ile Sosyal Bilimeler Liselerine her yıl alınacak öğrenci sayısı 104'ü, bir şubedeki öğrenci sayısı ise 26'yı geçmeyecek. ''Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' ile ''Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Her iki yönetmelikte de ''kontenjan'' ile ilgili bölüm yeniden düzenlendi. Buna göre, Fen Liseleri'nin 9. sınıflarına ve Sosyal Bilimler Liseleri'nin hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanını belirlemek üzere, okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden meydana gelen bir komisyon oluşturulacak. Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri'ne her yıl alınacak öğrenci sayısı 4 şubeyi, bir şubedeki öğrenci sayısı ise 26'yı geçmeyecek. Ancak, okulların fiziki imkan ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak bir şube daha açılabilecek. Daha önce yönetmelikte, ''Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96'yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24'ü geçemez'' hükmü yer alıyordu. Yönetmeliklerde, ''öğretim programlarının ağırlığı'' konusu da yeniden düzenlendi. Buna göre, Fen Liseleri'nin 10., 11. ve 12. sınıflarında matematik ve fen bilimleri grubu derslerinin öğretim programlarının ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının yüzde 50'sinden az olmayacak şekilde düzenlenecek. Sosyal Bilimler Liseleri'nin ise 10., 11. ve 12. sınıflarında Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı dersi ile Sosyal Bilimler Grubu derslerinin öğretim programlarının ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının yüzde 50'sinden az olmayacak. Önceki uygulamada, söz edilen programların ağırlığının, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının yüzde 60'ından az olmayacağı hükmü yer alıyordu