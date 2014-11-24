MEB'den Fen ve Sosyal Bilimler liselerini 'sıfırlayacak' taslak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretmenlere rotasyon öngören kanun taslağından, fen ve sosyal bilimler liselerinin eğitim kalitelerini "sıfırlayacak" bir plan çıktı.

En yüksek puanla öğrenci alan gözde liselere atanacak öğretmenlerde 3 yıl görev yapma ve sınavdan 60’ın üzerinde puan alma şartı aranıyordu. MEB’in planladığı yeni düzenlemeyle sınav şartı kaldırılıyor. Artık öğretmenlerin bu okullara atanması için 3 yıl çalışmış olması yeterli olacak.

Zaman'da yer alan habere göre, düzenleme, eğitim camiasında büyük tepki gördü. Aktif Eğitim-Sen Genel Başkanı Osman Bahçe, “Sınav sistemini kaldırarak keyfî atamalara zemin hazırlamış oluyorlar. Taslağın bu haliyle kanunlaşması, üniversite sınavları ve benzeri akademik sınavlarda yüz akımız olan okulları siyasî-sendikal müdahalelere açık hale getirir.” dedi. Eğitim-Sen İstanbul Hukuk Sekreteri Zeynel Özgün ise, “Her yasal değişiklik, zorunlu bir ihtiyaçtan kaynaklanır. Bakanlık hangi ihtiyaçtan yola çıkarak bu değişikliği öngörmüştür, anlaşılır bir durum değil” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çalıştığı okulda 8 yılını dolduran eğitimcilere rotasyon öngördüğü ‘Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı’, doğrudan fen ve sosyal bilimler liselerini ilgilendiren bir madde içeriyor. Taslağa göre söz konusu liselere artık öğretmenler sınavsız atanacak. Üniversite sınavlarında yüksek başarı gösteren ve seçili öğrencilerin okuduğu bu liselerde şu an en az üç yıl çalışmış ve girdiği sınavda en az 60 puan almış öğretmenler atanıyor. Artık öğretmenlerin sadece alanında 3 yıl çalışmış olması yeterli olacak.

Taslağın bu maddesi, eğitim camiasında büyük tepki gördü. Bu liselere yıllardır sınavla öğretmen alındığını ve bunun eğitimin kalitesini muhafaza ettiğini söyleyen Aktif Eğitim-Sen Genel Başkanı Osman Bahçe, “Taslakla, ‘sadece hak edenin kazandığı’ bu sınav sistemi kaldırılarak keyfi atamalara zemin hazırlamış oluyorlar. Üniversite sınavları ve benzeri akademik sınavlarda yüz akımız olan bu okulları siyasi-sendikal müdahalelere açık hale getirmiştir.” dedi. Bahçe, taslağın bu haliyle resmileşmesi durumunda atamaya yetkili amirlerce akademik durumuna bakılmadan siyasi/sendikal referanslarla atama yapılabileceğine dikkat çekti. Akademik zindelik ölçülmeden yapılan atamalarla bu liselerde eğitim kalitesinin düşme riski olduğunu belirten Bahçe, “Öğretmenlerimizin MEB’e olan güvenleri ve kariyer planlarıyla ilgili ümitleri bir kez daha yok olacak. Uygulama, siyasi elitlerin yakınlarını sınavla ya da hizmet puanlarıyla gelemeyecekleri merkezlere ve en iyi okullara atamanın yolu olacaktır.” diye konuştu.

Eğitim Sen İstanbul 7 No’lu Hukuk Sekreteri Zeynel Özgün de bakanlığın sınav şartını kaldırarak seçme kriterlerini sadece kıdem şartına bağlı tuttuğunu ifade etti ve ekledi: “Buna göre kıdemli olanların her konuda yeterli olduğu gibi bir sonuca ulaşılmaktadır ki bunun nesnel bir karşılığı yoktur. Her yasal değişikliğin, zorunlu bir ihtiyaçtan kaynaklandığını unutmamak gerekir. Burada bakanlık hangi ihtiyaçtan yola çıkarak bu değişikliği öngörmüştür? Bu anlaşılır bir durum değil.”