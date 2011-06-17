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Yaşam

FEN LİSELERİ YİNE EN BAŞARILISI ANKARA (A.A)

17 Haziran 2011 14:21

-FEN LİSELERİ YİNE EN BAŞARILISI ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - Üniversiteye giriş sınavı sonuçlarına göre, Türkiye'nin ''en iyi karneye sahip okulu'' Ankara Fen Lisesi oldu. Özel okullar arasında Mersin'den Özel Yıldırım Han Fen Lisesi en üst sırada yer alırken, Anadolu liseleri arasında İstanbul Lisesi birinciliği elde etti. Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü 2009 yılı ÖSS sonuçlarına göre, Türkiye'deki tüm okulların ''karnesini'' çıkardı. Her okulun kendi türünde ve türler arasında hangi alanda kaç puan elde ettiği ve kaçıncı sıraya yerleştiği konusunda detaylı bir çalışma hazırlayan Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu verileri ilgili tüm okullara gönderildi. Hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin en başarılı okulu sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı alanlarda Ankara Fen Lisesi oldu. Ankara Fen Lisesi, Matematik'te 99.97, Fizik, Kimya ve Türkçe'de 100.00, Biyoloji'de 99.92, Tarih'te 99.93, Coğrafya'da 99.96, Felsefede 99.94 puan ortalaması elde etti. Ankara Fen Lisesi yüzdelik dilime göre yapılan sıralamada Matematik, Fizik, Kimya, Türkçe, Tarih ve Felsefe'de 100 tam puan alırken, Biyolojide yüzde 94.37, Coğrafya'da yüzde 97.18 puan ortalamasına sahip oldu. Özel Fen liseleri arasında Mersin'deki Özel Yıldırım Han Fen Lisesi ilk sırada gelirken, Anadolu liseleri arasında en üst sıraya İstanbul lisesi yerleşti. İstanbul Lisesi Türkiye'de Sayısal-1 puan türünde 25., Eşit Ağırlıklı puan türünde 14., sözel puan türünde 12. oldu. Sayısal puan türünde Türkiye'deki sınava giren 7 bin 105 okuldan 5 bin 317'si, Eşit Ağırlıklı puan türünde 5 bin 157'si, Sözel puan türünde 4 bin 881'i Türkiye ortalamasının altında kaldı. -TÜRKİYE'NİN GÖZDELERİ- Sayısal-1 puan türünde Türkiye puan ortalaması 183.15 olarak belirlendi. Sayısal-1 puan türünde 5 bin 317 lise Türkiye ortalamasının altında kaldı. Bu puan türünde Türkiye'nin ilk 100 okulu arasına 58 fen lisesi, 33'ü özel okul, 9 Anadolu lisesi girdi. Sayısal-1 puan türünde listenin son sıralarında meslek liseleri yer aldı. Osmaniye'den Kadirli İmam Hatip Lisesi 125.538 puan ortalamasıyla listenin sonunda yer bulurken, bu liseyi Ankara'dan Şereflikoçhisar Endüstri Meslek Lisesi, İstanbul'dan Kadıköy Yeditepe İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Kayseri'den Kocasinan İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Mardin'den Mazıdağı Endüstri Meslek Lisesi takip etti. Sınava katılan 7 bin 105 liseden Sayısal-1 puan türüne göre Türkiye'nin ilk 10'a giren liseleri şöyle: Okul ismi (öğrenci sayısı)    Okul Puan Ortalaması      Başarı (yüzde) 1. Ankara Fen Lisesi (92)          287.767                100.00 2. Aydın Fen Lisesi  (47)          286.848                 99.97    3. İzmir Fen Lisesi  (88)          286.736                 99.96 4. Özel Yıldırım Han Fen L. (17)   286.510                 99.94 5. Kayseri Fen Lisesi (94)         285.194                 99.93 6. Özel Ahmet Ulusoy Fen L. (16)   285.176                 99.92 7. Adana Fen Lisesi (96)           284.869                 99.90 8. Turgutlu Halil Kale    Fen Lisesi-Manisa (65)          284.602                 99.89 9. Özel Samanyolu Fen Lisesi (33)  284.594                 99.88 10. İstanbul Atatürk Fen L. (86)   284.508                 99.86 -EŞİT AĞIRLIKLI PUAN TÜRÜ- ÖSS'de Eşit Ağırlıklı-1 puan türüne göre Türkiye ortalaması 197.63 olarak gerçekleşti.  Eşit Ağırlıklı-1 puan türünde Türkiye'nin ''top 10'' okulu şunlar: Okul ismi                        Okul Puan Ortalaması      Başarı (yüzde) 1. Ankara Fen Lisesi                 285.271                  100.00 2. Özel Yıldırım Han Fen L.          284.062                   99.97 3. Aydın Fen Lisesi                  283.914                   99.96 4. Özel Ahmet Ulusoy Fen L.          283.493                   99.94 5. İzmir Fen Lisesi                  283.353                   99.93 6. Özel Samanyolu Fen Lisesi         282.924                   99.92 7. İstanbul Atatürk Fen L.           282.550                   99.90 8. Kayseri Fen Lisesi                282.242                   99.89 9. Adana Fen Lisesi                  282.088                   99.88 10. Turgutlu Halil Kale Fen L.       281.418                   99.86     -SÖZEL-1 PUAN TÜRÜ- Sözel puan türünde de ilk 10'a, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı puan türlerinde ilk sırayı alan okullar değişmedi. Sözel puan türünde Türkiye'nin en başarılı liseleri şöyle sıralandı: Okul ismi                       Okul puan ortalaması       Başarı (yüzde) 1. Ankara Fen Lisesi                 279.528                   100.00   2. Özel Yıldırım Han Fen L.          278.256                    99.97 3. Aydın Fen Lisesi                  277.689                    99.96 4. Özel Samanyolu Fen Lisesi         277.251                    99.94 5. Özel Ahmet Ulusoy Fen L.          277.079                    99.93 6. İzmir Fen Lisesi                  276.544                    99.92 7. Kayseri Fen Lisesi                276.411                    99.90 8. İstanbul Atatürk Fen Lisesi       276.215                    99.89 9. Adana Fen Lisesi                  275.128                    99.88 10. Özel Rahime Batu Fen L.          274.552                    99.86

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