-FEN LİSELERİ YİNE EN BAŞARILISI ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - Üniversiteye giriş sınavı sonuçlarına göre, Türkiye'nin ''en iyi karneye sahip okulu'' Ankara Fen Lisesi oldu. Özel okullar arasında Mersin'den Özel Yıldırım Han Fen Lisesi en üst sırada yer alırken, Anadolu liseleri arasında İstanbul Lisesi birinciliği elde etti. Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü 2009 yılı ÖSS sonuçlarına göre, Türkiye'deki tüm okulların ''karnesini'' çıkardı. Her okulun kendi türünde ve türler arasında hangi alanda kaç puan elde ettiği ve kaçıncı sıraya yerleştiği konusunda detaylı bir çalışma hazırlayan Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu verileri ilgili tüm okullara gönderildi. Hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin en başarılı okulu sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı alanlarda Ankara Fen Lisesi oldu. Ankara Fen Lisesi, Matematik'te 99.97, Fizik, Kimya ve Türkçe'de 100.00, Biyoloji'de 99.92, Tarih'te 99.93, Coğrafya'da 99.96, Felsefede 99.94 puan ortalaması elde etti. Ankara Fen Lisesi yüzdelik dilime göre yapılan sıralamada Matematik, Fizik, Kimya, Türkçe, Tarih ve Felsefe'de 100 tam puan alırken, Biyolojide yüzde 94.37, Coğrafya'da yüzde 97.18 puan ortalamasına sahip oldu. Özel Fen liseleri arasında Mersin'deki Özel Yıldırım Han Fen Lisesi ilk sırada gelirken, Anadolu liseleri arasında en üst sıraya İstanbul lisesi yerleşti. İstanbul Lisesi Türkiye'de Sayısal-1 puan türünde 25., Eşit Ağırlıklı puan türünde 14., sözel puan türünde 12. oldu. Sayısal puan türünde Türkiye'deki sınava giren 7 bin 105 okuldan 5 bin 317'si, Eşit Ağırlıklı puan türünde 5 bin 157'si, Sözel puan türünde 4 bin 881'i Türkiye ortalamasının altında kaldı. -TÜRKİYE'NİN GÖZDELERİ- Sayısal-1 puan türünde Türkiye puan ortalaması 183.15 olarak belirlendi. Sayısal-1 puan türünde 5 bin 317 lise Türkiye ortalamasının altında kaldı. Bu puan türünde Türkiye'nin ilk 100 okulu arasına 58 fen lisesi, 33'ü özel okul, 9 Anadolu lisesi girdi. Sayısal-1 puan türünde listenin son sıralarında meslek liseleri yer aldı. Osmaniye'den Kadirli İmam Hatip Lisesi 125.538 puan ortalamasıyla listenin sonunda yer bulurken, bu liseyi Ankara'dan Şereflikoçhisar Endüstri Meslek Lisesi, İstanbul'dan Kadıköy Yeditepe İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Kayseri'den Kocasinan İşitme Engelliler Meslek Lisesi, Mardin'den Mazıdağı Endüstri Meslek Lisesi takip etti. Sınava katılan 7 bin 105 liseden Sayısal-1 puan türüne göre Türkiye'nin ilk 10'a giren liseleri şöyle: Okul ismi (öğrenci sayısı) Okul Puan Ortalaması Başarı (yüzde) 1. Ankara Fen Lisesi (92) 287.767 100.00 2. Aydın Fen Lisesi (47) 286.848 99.97 3. İzmir Fen Lisesi (88) 286.736 99.96 4. Özel Yıldırım Han Fen L. (17) 286.510 99.94 5. Kayseri Fen Lisesi (94) 285.194 99.93 6. Özel Ahmet Ulusoy Fen L. (16) 285.176 99.92 7. Adana Fen Lisesi (96) 284.869 99.90 8. Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi-Manisa (65) 284.602 99.89 9. Özel Samanyolu Fen Lisesi (33) 284.594 99.88 10. İstanbul Atatürk Fen L. (86) 284.508 99.86 -EŞİT AĞIRLIKLI PUAN TÜRÜ- ÖSS'de Eşit Ağırlıklı-1 puan türüne göre Türkiye ortalaması 197.63 olarak gerçekleşti. Eşit Ağırlıklı-1 puan türünde Türkiye'nin ''top 10'' okulu şunlar: Okul ismi Okul Puan Ortalaması Başarı (yüzde) 1. Ankara Fen Lisesi 285.271 100.00 2. Özel Yıldırım Han Fen L. 284.062 99.97 3. Aydın Fen Lisesi 283.914 99.96 4. Özel Ahmet Ulusoy Fen L. 283.493 99.94 5. İzmir Fen Lisesi 283.353 99.93 6. Özel Samanyolu Fen Lisesi 282.924 99.92 7. İstanbul Atatürk Fen L. 282.550 99.90 8. Kayseri Fen Lisesi 282.242 99.89 9. Adana Fen Lisesi 282.088 99.88 10. Turgutlu Halil Kale Fen L. 281.418 99.86 -SÖZEL-1 PUAN TÜRÜ- Sözel puan türünde de ilk 10'a, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı puan türlerinde ilk sırayı alan okullar değişmedi. Sözel puan türünde Türkiye'nin en başarılı liseleri şöyle sıralandı: Okul ismi Okul puan ortalaması Başarı (yüzde) 1. Ankara Fen Lisesi 279.528 100.00 2. Özel Yıldırım Han Fen L. 278.256 99.97 3. Aydın Fen Lisesi 277.689 99.96 4. Özel Samanyolu Fen Lisesi 277.251 99.94 5. Özel Ahmet Ulusoy Fen L. 277.079 99.93 6. İzmir Fen Lisesi 276.544 99.92 7. Kayseri Fen Lisesi 276.411 99.90 8. İstanbul Atatürk Fen Lisesi 276.215 99.89 9. Adana Fen Lisesi 275.128 99.88 10. Özel Rahime Batu Fen L. 274.552 99.86