-FEN LİSELERİ BU YIL DA BİRİNCİ ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre, Matematik-Fen puan türünde Kırşehir, Türkçe-Matematik puan türünde Sinop, Türkçe-Sosyal puan türünde de Bitlis en başarılı il oldu. Okul türlerine göre bakıldığında devlet fen liseleri bu yıl da birinciliği kaptırmadı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, LYS sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla YÖK'te düzenlediği basın toplantısında sınavdaki başarı durumunu değerlendirdi. Yarımağan'ın verdiği bilgiye göre, sınavda kız adaylar Matematik-Fen (MF) puan türünde 286.778 puan ortalamasıyla, Türkçe-Matematik (TM) puan türünde de 272.923 puan ortalamasıyla erkeklerden; erkek adaylar da 270.731 puan ortalamasıyla Türkçe-Sosyal (TS) alanında kızlardan daha başarılı oldu. Öğrenim durumlarına göre bakıldığında son sınıf düzeyindeki adaylar MF puan türünde, eski mezunlar TM puan türünde, üniversite mezunları da TS puan türünde diğerlerine göre daha başarılı oldu. Okul türlerine göre bakıldığında devlet fen liseleri bu yıl da birinciliği kaptırmadı. Fen liselerinden sınava giren adayların MF puan ortalaması 422.262, TM puan ortalaması 400.499 oldu. TS puan türünde de sosyal bilimler liseleri 402.660 puan ortalamasıyla ilk sırayı alırken fen liseleri 382.170 puanla sosyal bilimler liselerini izledi. MF puan türünde devlet fen liselerini, 379.426 ortalamayla özel fen liseleri, 375.807 ortalamayla askeri liseler, 371.996 ortalamayla polis koleji, 364.280 ortalamayla öğretmen liseleri izledi. Anadolu liselerinin ortalaması 340.803, sosyal bilimler liselerinin ortalaması 330.801 oldu. TM puan türünde ise devlet fen liselerini ortalama 386.758 puanla sosyal bilimler liseleri, 363.900 puanla askeri liseler, 356.737 puanla öğretmen liseleri, 356.478 puanla özel fen liseleri takip etti. TS puan türünde de sırasıyla sosyal bilimler liseleri (402.660), devlet fen liseleri (382.170), askeri liseler (375.886), özel fen liseleri (367.299), polis koleji (348.705) en başarılı okullar oldu. -İLLERİN BAŞARISI- İllerin başarı durumu da puan türlerine göre ayrı ayrı değerlendirildi. MF puan türüne göre en başarılı il 304.007 puan ortalamasıyla Kırşehir olurken, bu ili Kilis, Karabük, Niğde, Denizli, Ankara, Uşak, Nevşehir, Kastamonu ve Gümüşhane izledi. Sinop, TM puan türünde 290,316 puan ortalamasıyla en başarılı il oldu. Sinop'tan sonra Kilis, Niğde,, Bartın, Uşak, Kastamonu, Tokat, Aydın, Denizli ve Yozgat geldi. TS puan türünde ise Bitlis birinci sırayı aldı. Bitlis'ten sınava katılan 1764 aday 282.151 puan ortalamasıyla Bitlis'i birinci yaptı. Bitlis'i, Siirt, Gümüşhane, Tokat, Batman, Niğde, Aydın, Kilis, Uşak ve Bartın izledi. Sınavda TM puanına göre yapılan hesaplamada en başarısız il 252.221 puan ortalamasıyla Şırnak oldu. Şırnak'ın önünde 254.218 puan ortalamasıyla Gaziantep, 254.565 puan ortalamasıyla Ardahan, 257.822 puan ortalamasıyla Şanlıurfa, 258.594 puan ortalamasıyla Muş yer aldı. Bu arada, KKTC'den sınava katılan 378 adayın puan ortalaması 234.480 olarak hesaplandı.