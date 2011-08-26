Fen Edabiyat Fakültelerine ilgi yok

T24- LYS yerleştirme sonuçlarına göre öğrenciler bu yıl farklı üniversitelerden 11 bölüme hiç kayıt yaptırmadı. Fen Edebiyat Fakültesi, fizik ve kimya tercih edilmeyen bölümler arsında yer aldı.



YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, bu yıl üniversitelerde bazı alanların öğrenciler tarafından tercih edilmediğini belirterek, rağbet görmeyen Fizik, Kimya, Biyoloji ve Su Ürünleri gibi bölümlerin kapatılacağı sinyallerini vermişti. Özcan'ın şok etkisi yaratan bu açıklamalarının ardından 'öğrenci çekemeyen o bölümler'i araştırıldı. YÖK verilerinden yola çıkarak yaptığı inceleme ile kontenjanları boş kalan bölümlerin inceleyen Kültür Üniversitesi ARGE merkezi Yönecisi Burak Kılanç, çarpıcı bir tablo ortaya çıkardı.





20 öğretim elamanına karşılık 0 öğrenci



Herşey var, öğrenci yok! Bu araştırmaya göre Türkiye genelinde ikinci öğretim dahil 37 bölümü bir öğrenci bile tercih etmedi. Örgün eğitim olarak tercih edilmeyen bölüm sayısı ise 11. Ancak bu bölümlerin öğretim kadrosu ise profesöründen araştırma görevlisine kadar neredeyse eksiksiz olarak hizmet veriyor. Örneğin bu yıl hiçbir öğrencinin tercih etmediği Niğde Üniversitesi Fizik Bölümü'nde ikisi profesör, üç doçent toplam 20 öğretim elemanı tam kadrolu olarak çalışıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği bölümünde ise 8'i profesör 33 öğretim elemanı çalışıyor. Bu bölümlerin bu yıl eğitim vereceği öğrenci sayısı ise sıfır. Peki bu bölümlerin yöneticeleri bu duruma ne diyor? İşte onların ağzından bölümlerindeki son durum:





'Öğrenciler iş bulamıyor'



Prof. Dr. Refik Kayalı (Niğde Üniversitesi Fizik Bölüm Başkanı): "30 öğrenci kontenjanlı fizik bölümümüze bu yıl hiçbir aday başvurmadı. Geçen yıl 16 öğrenci başvurmuştu.

İkinci öğretim bölümünü tamamen kapadık. Şimdi bölümde ikisi profesör, üçü de doçent olmak üzere 20 öğretim elemanı tam kadrolu olarak çalışıyoruz. Bu yıl yeni gelen öğrenci olmadığı için hocalarımız araştırma çalışmalarına ağırlık verecek.

Öğrencilerin aslında böyle önemli bir bölümü iş bulamadıkları ve öğretmen olamadıkları için seçmediklerini iyi biliyoruz."





Bu yıl tercih edilmeyen meslekler





Yard.Doç. Yaşar Bedirhan (İbrahim Çeçen Üniversitesi Dekan Yardımcısı): "3 yıl önce kurulduk ve geçen yıl 12 öğrencimiz vardı. Biyoloji ve Fizik bölümlerinden de bazı öğretim elamanlarımız geçen yıla kadar kimya bölümünde de ders verdi.





'Bölümümüzün 60 kontenjanı var ama bu yıl tercih edilmedik'



İşte boş kalan o bölümler

Adıyaman Üniversitesi Fizik

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kimya

Ahi Evran Üniversitesi Fizik

Amasya Üniversitesi Fizik

Bingöl Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği

Bitlis Eren Üniversitesi Kimya

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.)

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kimya

Niğde Üniversitesi Fizik

Selçuk Üniversitesi Biyokimya (İngilizce) (UOLP-Montana State Bozeman)

Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği





