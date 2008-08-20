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Yaşam

'Feminizm cinsel ırkçılık'

Feminizmi 'faşizan bir eğilim' olarak niteleyen Taraf yazarı Mahçupyan, feministleri de 'demokratlıktan uzaklaşan cemaat' olmakla eleştirdi.

20 Ağustos 2008 03:00

Taraf gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan, feminizmi cinsel ırkçılık olarak niteleyerek yeni bir tartışmanın odak noktası oldu.

Mahçupyan feminizmi mercek altına aldığı yazısında farklı bir bakış açısı ortaya koydu:
 " Feminizm bugün kendini aşmaya çalışan bir demokrat kanada sahip. ancak esas yoğunluk halen otoriter zihniyete yaslanmış bir faşizan eğilimi, hatta bazen cinsel kimliği temel alan bir ırkçılığa yansıtıyor."
"İlişkileri anlamayanın kimlikleri de anlayamayacağı bir dünyadayız" diyen Mahçupyan, feministleri hâlâ 'kimliklere' bakmakla eleştirdi. Bu düşüncenin tekil olandan uzaklaştığını, her ilişkinin farklı bir tekillik yaratmasından korkulduğunu anlatan Mahçupyan, görüşlerini şöyle sürdürdü:
"Onlar genelleme yapmak ve rahatlamak istiyorlar.. Ama cemaatçilik zaten biraz da budur. Genellemenin bir yapıştırıcı misali kişileri kucakladığı ve aynılaştırdığı, böylece hekesin kendisini güvende hissettiği bir atmosferdir."

Bu bakış açısının kişiyi,  anlamadığı, yalnızca kategorize ettiği bir dünyanın karşısına çıkardığını anlatan Mahçupyan, sonuçta da çatışmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti ve yazısını şöyle tamamladı:
"Çünkü size benzemeyenle ilişki kurmak zordur, kendinize bakmaya cesaret etmek zordur, demokratlıktan bu denli uzağa düşmüş olmayı hazmetmek zordur..."

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