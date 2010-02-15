Feministler sevgililer günün böyle kutladı

T24 - İstanbul Feminist Kollektifi üyesi bir grup kadın hergün en az üç kadının kendisini seven erkek tarafından öldürüldüğünü öne sürerek erkek şiddetini protesto etti.





Taksim tranvay durağında toplanan yaklaşık 30 kadın, ’Erkeklerin sevgisi her gün 3 kadını öldürüyor’ yazılı pankartı açtı. ’Erkek vuruyor, devlet koruyor’, ’Yasalar katil erkekleri koruyor’, ’Yaşasın feminist mücadelemiz’, ’Katilim yatağımda’, ’Münferid deği,l sistematik erkek şiddeti’ yazılı dövizler taşıyan kadınlar Taksim Meydan’dan Galatasaray Meydanı’na yürüdü.İstilklal Caddesi boyunca ’Öldüren sevgi istemiyoruz’, ’Erkeklerin sevgisi canımızı alıyor’ ve ’Bağır herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun’ sloganları atarak yürüyen kadılara vatandaşlar ve AGOS Gazetesi dağıtanların da destek verdiği gözlendi. Galatasaray Meydanı’nda topluluk adına basın açıklamasını İstanbul Feminist Kollektifi üyesi, Sakine Güner okudu.



Kadın cinayetlerinin aynı zamanda politik olduğunun hatırlatıldığı metinde şu ifadelere yer verildi, ”Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü’. Gazetelerin üçüncü sayfalarına bakın görecekesiniz. Bugün Türkiye’de sevgilisinin elinden çiçek alacak ya da almayacak kadınlardan en az üçü erkeklerin sevgisi yüzünden öldürülecek. Biz feministler, ’kadın cinayetleri politiktir’ diyoruz. Çünkü erkekler sevdikleri kadınları denetlemek için eve kapatıyor, tehdit ediyor, dövüyor, yalnızlaştırıyor. Bu uygulamalarla sonuç alamayınca da kadınları öldürüyor. Erkek şiddetine karşı susmayacağız. Sesimizi birlikte yükselteceğiz."Topluluk açıklamanın ardından olaysız dağıldı.





