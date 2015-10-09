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Dünya

Feministler, Londra'da Suffragette filminin galasını bastı

Kadınlar, eylem sırasında mor duman bombaları patlattı

09 Ekim 2015 14:14

Londra Film Festivali'nin açılış filmi olan Suffragette, (Süfrajet) kadına yönelik şiddeti protesto eden feminist kadınlar tarafından basıldı. Barikatların üzerinden atlayan kadınlar, kırmızı halıya yattı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, dün akşam Londra'nın merkezindeki Leicester Meydanı'nda "Ölü kadınlar oy kullanamaz" diye slogan atan kadınlar, eylem sırasında mor duman bombaları da patlattılar.

Eylemi örgütleyen feminist grup Sisters Uncut'dan kadınlar İngiltere'de 20. yüzyılın başlarında yükselen kadınlara oy hakkı mücadelesinin öncüleri olan süfrajetlerin yöntemlerini kullandıklarına dikkat çekerek, "Kadınların kurtuluşu mücadelesi henüz zafere ulaşmış değil" dediler.

 

Bonham Carter: Aman Tanrım!

 

Barikatlardan atlayan kadınları görünce "Aman Tanrım!" dediği farkedilen filmin oyuncularından Helena Bonham Carter daha sonra "Filmimiz bir işe yaradığı için mutluyum. Bu film tam da bunun için yapıldı" diye konuştu.

Bonham Carter, "Filmin özü bu: Bir konuda çok öfkeliyseniz, adaletsizlik olduğuna inanıyorsanız, mücadele etmeli, sesinizi duyurmalısınız" dedi.

Kadınlar İngiltere'deki Muhafazakar Parti hükümetinin kemer sıkma önlemleri yüzünden, şiddete maruz kalan kadınların gidebileceği sığınakların, alabilecekleri konut, para ve hukuk desteğinin iyice azaldığını söylüyorlar.

Sisters Uncut'dan Janelle Brown, "Şiddete maruz kalan bütün kadınların destek ve güvenlik hakkı olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Güney Asyalı kadınlar için açılan sığınaklarda çalışan Shanta Masters da "Verdiğimiz özel hizmetlerde yapılan kesintilere çok öfkeliyim, onun için buradayım. Ama aynı zamanda farklı kökenlerden gelen her bir kadının hakları olduğunu ve bu haklar verilmezse verilene kadar mücadele edeceğimizi göstermek için de geldim" diye konuştu.

 

Film gösterimi gecikti

 

Filmin gala gösterimi eylem nedeniyle bir süre gecikti.

Kadınlar güvenlikçiler tarafından halıdan taşınarak uzaklaştırıldılar.

Helena Bonham Carter, Carey Mulligan, Meryl Streep gibi bir çok ünlü oyuncunun rol aldığı film, Britanya'da 19 yüzyıl sonu 20 yüzyıl başında kadınların oy hakkını alabilmek için yürüttükleri amansız mücadeleyi konu alıyor.

​Filmden bir sahne

Bir kadın kuruluşu Women's Aid tarafından açıklanan rakamlara göre, İngiltere'de son 10 yıl içinde kamu bütçesindeki kesintiler yüzünden her 6 kadın sığınağından biri kapandı.

Hükümet eleştirilere, psikolojik şiddet kullanan erkeğe verilen cezaların artırılması yönünde adımlar attığını söyleyerek cevap veriyor.

Geçen yıl uygulamaya konulan bir başka proje de kadınlara, birlikte olacakları erkeğin sabıka kaydı olup olmadığını kontrol olanağı sağlıyor.

 

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