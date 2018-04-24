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Yaşam

Feministler için özel yazı fontu: Yumurtalık şeklinde T, tampon şeklinde J

Yazı fontunun arkasında New York merkezli reklam ajansı Y & R ile 'Seks Teknolojisi Kadınları' adlı girişimciler grubu bulunuyor

24 Nisan 2018 14:59

Feministler artık her harfinde kadınları ya da karşılaştıkları farklı sorunları temsil eden bir alfabeye sahip.

'Feminist Harfler' isimli internet sitesi, kadınların karşı karşıya kaldıkları sorunlar ile alfabeyi bir araya getirerek yeni bir font oluşturdu.

Cinsiyet eşitliği mesajını büyütme amacı taşıdığı ifade edilen alfabede her bir harfin eşit ücret, üreme hakları, kadın sağlığı, siyasette kadın gibi konulara dikkat çekmek için özel olarak tasarlandığı belirtiliyor.

Örneğin 'J' harfi bir tampon şeklinde ve 'kadın hijyen ürünlerindeki vergiyle savaşmak için' tasarlandığı söyleniyor.

Tamponlar ve pedler zorunlu ihtiyaçlar olmalarına karşın ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde 'lüks' olarak sınıflandırılarak bu şekilde vergilendirildiği için eleştirilerin ve protestoların hedefinde.

Kimileri tarafından olumlu karşılansa da, özel tasarlanmış harfler kullanmanın etkili bir yöntem olmadığını ve gerçek bir mücadeleyi pasifleştirdiği söyleyerek 'feminist alfabeyi' eleştirenler de var.

Yazı fontunun arkasında New York merkezli reklam ajansı Y & R ile 'Seks Teknolojisi Kadınları' adlı girişimciler grubu bulunuyor.

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