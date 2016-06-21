Feminist yazar Benoite Groult yaşamını yitirdi

‘Tendeki Tuz’ kitabının Fransız yazarı 96 yaşında hayatını kaybetti. Benoite Groult, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Kızı Blandine de Caunes'ın haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, “Uykusunda öldü, tıpkı istediği gibi, acı çekmeden” dedi.

‘Tendeki Tuz’, ilk yayımlandığında Fransa’da ‘kadın pornosu’ olarak betimlenmiş olsa da, ilerleyen yıllarda Groult’un işleri feminist temaları nedeniyle itibar kazandı.

Kültür Servisi'nin haberine göre; Groult 31 Ocak 1920’da üst sınıf bir ailenin kızı olarak doğdu. Kitap yazmaya başlamadan önce bir süre öğretmen ardından gazeteci olarak çalıştı.

Yazarın otobiyografisinde anlattığına göre, birbirine uymayan iki aşık hakkındaki çak satan tutkulu romanı ‘Tendeki Tuz’, yazarın ilk feminist çıkışıydı. Eserlerinde sıklıkla kadın düşmanlığı ve kadınlara yönelik ayrımcılık konu edilmektedir.

İlk kez 1988 yılında yayımlanan ‘Tendeki Tuz’, karakterlerin cinsel birleşmelerini tasvir edilişiyle Fransa’da ‘kadın pornosu’ ve ‘fallus bir ilahi’ olarak tanımlanmıştı. Kitap bugün ise bir erotik edebiyat klasiği olarak değerlendiriliyor.

Roman aynı zamanda 1992 yılında Andrew Birkin tarafından sinemaya uyarlandı ve Greta Scacchi ile Vincent D'Onofrio başrolleri paylaştı. Groult’un kendisi de çok sayıda belgesel filmde yer aldı .

Groult 2010 yılında Fransız şeref nişanına layık görüldü. 2013 yılında Fransa Başbakanı Francois Hollande, Groult’a liyakat nişanı (Ordre national du Merite) takdim etti.

Groult’un Blandine, Lison ve Constance isimli üç kızı bulunmaktadır.

Yazarın ‘Tendeki Tuz’ kitabı 1993 yılında ‘Bedenin Tuzu’ ismiyle Varlık Yayınları tarafından Filiz Nayır Deniztekin çevirisiyle basılmıştır ancak şu anda piyasada bulunmamaktadır.