Feminist Schwarzer'in mali sırrı ortaya çıktı



"Der Spiegel" haber dergisi, Alice Schwarzer'in İsviçre'deki banka hesabıyla ilgili vergi dairesine ihbarda bulunarak ceza-i takibata uğramaktan kurtulduğunu yazdı.

Konuyla ilgili web sitesinde açıklamada bulunan Alice Schwarzer ise hatasını kabul etti. İsviçre'deki hesabını 1980'li yıllarda açtığını belirten Schwarzer, geçen yıl Alman vergi dairesiyle anlaşarak gecikme faizleri de dahil olmak üzere yaklaşık 200 bin euro ödediğini kaydetti. "Hatamdan ötürü yürekten üzgünüm" diyen Schwarzer, İsviçre'deki banka hesabını da kapattığını duyurdu.

"İsviçre'ye kayıtdışı gelirini aktaran binlerce kişi arasında yer almadığını" vurgulayan Alice Schwarzer, "Der Spiegel" dergisinin yayınının kişilik haklarını ihlâl ettiğini ileri sürdü. Schwarzer, "Kendiliğimden harekete geçip banka hesabımı yasallaştırdım. Vergilerimi ödedim. Bu durumda kişisel mahremiyetin korunması ve vergi sırrı benim açımdan da geçerli" dedi.

'Vergilendirilmiş gelirimi aktardım'

Schwarzer, "İsviçre'deki banka hesabına vergilendirilmiş gelirini aktardığını, diğer taraftan şahsına yönelik baskıların arttığı bir dönemde yurtdışında yaşamayı düşündüğü için İsviçre'deki banka hesabını açtığını" söyledi. "Elbette faiz gelirlerini vergilendirmek için sözkonusu banka hesabını Alman vergi makamlarına bildirmem gerekiyordu" diyen Alice Schwarzer, "bu konuda bir yanlış yaptığıma dair algı, son birkaç yıl içinde ağır bastı" ifadesini kullandı.

72 yaşındaki gazeteci Alice Schwarzer, 37 yıldır çıkan Emma dergisinin kurucuları arasında yer alıyor. Emma, Almanya'da "tabuları yıkan, feminist kadınların dergisi" olarak tanınıyor.

Bayern Münih Futbol Külübü'nün Başkanı Uli Hoeneß'in de vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanması kararlaştırılmıştı. 10 Mart 2014'te başlaması kararlaştırılan davanın dört duruşmada bir karara varması bekleniyor.