Feminist avukatlardan yargıdaki cinsiyetçilikle mücadele girişimi: Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk

Toplumsal cinsiyet ve hukuk alanında çalışmalar gerçekleştiren bir grup feminist avukat, yargılama süreçlerindeki cinsiyetçi dil ve ayrımcılığı açığa çıkarmak ve bu konuda farkındalık yaratarak yaşanacak dönüşüme katkı sağlamak üzere www.toplumsalcinsiyetvehukuk.com adlı siteyi kurdu.

Web sitesinde, adliye koridorlarında, mahkeme salonlarında avukatların tanık olduğu, iddianamelere, duruşma tutanaklarına, adli tıp raporlarına ve mahkeme kararlarına yansıyan, ayrımcı dil ve tutumların tespit edilen olaylar aktarılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan avukatlar, "Feminist mücadelenin tarihsel birikimlerinden ve pratiklerinden süzülerek oluşan perspektif yazılarını da çoğaltarak paylaşmaya devam edeceğiz. Web sitemizin ‘hukuk politik’ kısmında, avukatlık pratiğine ve etiğine dair sözümüzü çoğaltacağımız çalışmalar, hukuksal çalışma pratikleri ve hukuksal tartışmalar yer alacaktır. Dijital bir platform olarak, avukat, akademisyen ve aktivistlerin yazılarıyla destek olduğu web sitemizde paylaşımlar aktif olarak yayınlanmaya devam edecek" denildi.

Sitede, Adana ilinde yargıya yansıyan kadına yönelik şiddet dosyalarındaki cinsiyetçi dil ve tutumları tespit etmeye yönelik dosyanın yayınlandığı belirtildi.

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