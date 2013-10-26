Femen'in 'soyunun' çağrısına ilk yanıt geldi

Dünyaca ünlü kadın aktivist grubu Femen’in Türkiye şubesinin Twitter hesabından Türk kadınlarına yapılan "üstsüz fotoğrafla destek" çağrısı yanıt buldu.

FEMEN'in dün açılan Türkiye şubesinin Twitter hesabından akşam saatlerinde, "Türk kadınları birleşin! Haklarınız için mücadele edin! Göğsünüzde politik mesajınızın yazılı olduğu üstsüz bir fotoğrafınızı bize gönderin!" diye bir mesaj paylaşıldı.

Femen'in çağrısına ilk yanıt Didem Dinç isimli Twitter kullanıcısından geldi. Femen üyesi gibi saçına çiçekten taç takıp üstsüz poz veren Didem, vücuduna "Savaşa hayır" yazarak Kadıköy Kadife Sokak’tan çektirdiği fotoğrafı Twitter'da paylaştı. Dinç daha sonra ise, "Ben bir nü modelim ve yedi yıldır sanat için soyunuyorum. Yüzlerce sergide yer aldım. Şimdi Türkiye adına yeni bir oluşum için soyunmaktan gocunmuyorum!" yazdı.

Dinç'in eyleminin ardından "FEMEN Turkey" hesabından da "Didem'e katılın! Ülkenizdeki demokrasi için savaşın!" diye tweet atıldı.