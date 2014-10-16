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Dünya
Deutsche Welle

Femen'in Putin eylemine ceza geldi

Rusya lideri Vladimir Putin'in balmumundan heykeline kazık saplayan Femen aktivisti para cezasına çarptırıldı.

16 Ekim 2014 14:23


Yaklaşık iki yıl önce Fransa'ya iltica talebinde bulunan 26 yaşındaki Iana Jdanova, eylemi haziran ayında düzenlemişti.

Femen eylemcisi, önce Paris'teki balmumu müzesinde dünya liderlerinin bulunduğu bölümde soyunmuş, göğsünde, kırmızı harflerle yazılı "Putin'i öldürün (Kill Putin)" ifadesi ortaya çıkmıştı.

Eylemci daha sonra beraberinde getirdiği bir kazığı defalarca Putin heykeline saplamış, bu sırada "Diktatör Putin" sloganını atmıştı. Ukraynalı Femen eylemcisi daha sonra heykeli yere devirmişti.

Paris'teki bir mahkeme, Femen eylemcisi hakkındaki kararını verdi. Mahkeme, "halka açık yerde çıplak dolaşmaktan" ötürü 6 bin euro para cezasına hükmetti. Bu rakamın yarısı, Putin heykelinin onarılmasında kullanılacak.

Femen aktivisti mahkeme kararına "Şaka gibi" diyerek tepki gösterdi. Avukatı da kararı temyiz edeceklerini, gerekirse davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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RusyaVladimir PutinFemenFransaIana JdanovaParisPutin)34;PutinPutin34;AvrupaHakları MahkemesiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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