FEMEN'in kurucularından Oksana Shachko yaşamına son verdi

Sıra dışı eylemleriyle gündeme gelen ve kadın hakları konusunda duyarlılığı ile bilinen FEMEN'in kurucusu Oksana Shachko, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşamına son verdi.

Oksana Shachko'nun neden intihar ettiği bilinmezken İngilizce, "Hepiniz sahtesiniz" yazılı bir not bıraktığı belirtildi. Ukraynalı aktivist geçtiğimiz 2 yıl içersinde iki kez daha intihara teşebbüs etmişti.

Shachko kimdir?

Oksana Shachko, 31 Ocak 1987 tarihinde dünyaya geldi. Khmelnitski'de doğdu ancak Kiev'e taşındı. Aynı zamanda oyuncu olan Oksana Shachko, Nisan 2008'de Anna Hutsol ve Alexandra Shevchenko ile birlikte Femen’i kurdu. 2014'te "Ye Suis Femen" (Ben Femen'im) yayınlandı ve bu proje belgesel ödülüne layık görüldü. Paris'te ressam olarak yaşadı. Oksana Shachko, geçen 2 yıl içerisinde birkaç kez intihara kalkışmıştı.