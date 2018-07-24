FEMEN'in kurucularından Oksana Shachko kendini öldürdü

FEMEN'in kurucularından biri olan 31 yaşındaki Ukraynalı Oksana Shachko'nun Fransa'nın başkenti Paris'te kendi yaşamına son verdiği belirtildi.

Shachko kimdir?

Dünyaca ünlü feminist-aktivist FEMEN grubunun kurucularından biri olarak tanınan Oksana Shachko, Paris'teki evinde ölü halde bulundu. 31 yaşındaki Ukraynalı Oksana Shachko'nun Fransa'nın başkenti Paris'te intihar ettiği belirtildi. Shacko'nun ölü bulunduğu evde bir not bıraktığı ve notta 'hepiniz sahtesiniz' yazdığı belirtildi.



Oksana Shachko, 31 Ocak 1987 tarihinde dünyaya geldi. Khmelnitski'de doğdu ancak Kiev'e taşındı. Aynı zamanda oyuncu olan Oksana Shachko, Nisan 2008'de Anna Hutsol ve Alexandra Shevchenko ile birlikte Femen’i kurdu. 2014'te "Ye Suis Femen" (Ben Femen'im) yayınlandı ve bu proje belgesel ödülüne layık görüldü. Paris'te ressam olarak yaşadı. Oksana Shachko, geçen 2 yıl içerisinde birkaç kez intihara kalkışmıştı.