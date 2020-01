Femen'den homofobik intihara tepki: Faşist cehennemde çürür umarım

Femen aktivistleri, dün eşcinsel evliliklerin yasalaşmasına tepki olarak intihar eden tarihçi Dominique Venner’i protesto etti.

78 yaşındaki tarihçi ve aşırı sağcı aktivist Dominique Venner, Fransa'da hafta sonu yürürlüğe giren eşcinsel evlilik yasasını protesto etmek amacıyla, Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali'nde ağzına sıktığı kurşunla hayatına son verdi.

Profesörün dün kendini vurduğu ünlü Notre Dame kilisesine gelen Ukraynalı kadın aktivistin, vücudunun ön kısmına 'Faşist cehennemde çürür umarım' sırtına da, 'Tanrı’ya güveniriz (In God we trust)' sözünü değiştirerek 'Gay’lere güveniriz (In Gay we trust)' yazdığı görüldü.

Genç kadın ağzına doğru bir silah tutarak intihar eylemini canlandırdıktan sonra güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.