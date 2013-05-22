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Dünya

Fransa'da eşcinsel evliliğe karşı çıkan aktivist intihar etti

78 yaşındaki tarihçi ve aşırı sağcı aktivist Dominique Venner, Notre Dame Katedrali'nde intihar etti

22 Mayıs 2013 13:13

Fransa'da eşcinsel evliliğe karşı çıkan bir aktivist, Notre Dame Katedrali'nde intihar etti. 78 yaşındaki aşırı sağcı aktivist Dominique Venner, ağzına sıktığı kurşunla hayatına son verdi.

Olayın ardından, ünlü Notre Dame Katedrali boşaltıldı. Olay yerinde inceleme yapan İçişleri Bakanı Manuel Valls, ''Böyle bir eylemin yansımaları olacaktır, bunun farkındayız'' diye konuştu.

Paris'teki ünlü katedralde ağzına sıktığı kurşunla intihar eden Venner'in üzerinde bir mektup olduğu anlaşıldı, ancak içeriği medyaya sızdırılmadı.

Venner, en son blog sayfasından paylaştığı yazıda, okuyucularını, Fransa'da hafta sonu yürürlüğe giren eşcinsel evlilik yasasını protesto etmeye çağırmıştı.

Cumartesi günü yürürlüğe giren yasayla, Fransa eşcinsel evliliği tanıyan 14. ülke olmuştu.

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