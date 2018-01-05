T24 LogoT24 Logo
Dünya

FEMEN, Paris'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etti

FEMEN'in Twitter hesabından "Erdoğan’ın yiyip bitirdiği şeyler: Kadın hakları, eşcinsel hakları, Kürt hakları, gazeteci hakları!" mesajı paylaşıldı

05 Ocak 2018 20:23

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Fransa’da protestolarla karşılandı. Erdoğan önce basın özgürlüğü örgütü Gazetecileri Koruma Komitesi (RSF), sonra da siyasi içerikli üstsüz eylemleriyle tanınan Ukraynalı feminist örgüt FEMEN tarafından protesto edildi.

FEMEN üyesi bir grup kadın Erdoğan’ı protesto ederken, örgütün Twitter hesabında da “Erdoğan bugün Fransız mevkidaşı Macron ile öğle yemeğinde buluştu. Erdoğan’ın yiyip bitirdiği şeyler: Kadın hakları, eşcinsel hakları, Kürt hakları, gazeteci hakları! #FEMEN” mesajı paylaşıldı.

ETİKETLER

femenkadın haklarıerdoğanparis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24