FEMEN, Paris'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Fransa’da protestolarla karşılandı. Erdoğan önce basın özgürlüğü örgütü Gazetecileri Koruma Komitesi (RSF), sonra da siyasi içerikli üstsüz eylemleriyle tanınan Ukraynalı feminist örgüt FEMEN tarafından protesto edildi.

FEMEN üyesi bir grup kadın Erdoğan’ı protesto ederken, örgütün Twitter hesabında da “Erdoğan bugün Fransız mevkidaşı Macron ile öğle yemeğinde buluştu. Erdoğan’ın yiyip bitirdiği şeyler: Kadın hakları, eşcinsel hakları, Kürt hakları, gazeteci hakları! #FEMEN” mesajı paylaşıldı.