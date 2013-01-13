FEMEN Papa'nın huzurunda soyundu



Vatikan’da her pazar sabahı Papa 16’ncı Benedict tarafından yapılan Angelus duası sırasında Ukraynalı aktivist grup Femen, çıplak eylem yaptı. Göstericiler jandarma tarafından hızla duanın yapıldığı San Pietro Meydanı’ndan uzaklaştırıldı.

Toplam 4 kadından oluşan Femen aktivistleri, Papa 16’ncı Benedict’in konuştuğu sırada kıyafetlerini çıkardı.

Vücutlarının belden yukarısı tamamen çıplak kalan göstericilerin vücutlarında yazılı ’In Gay We Trust’ (Ecinsellere güveniyoruz) cümlesi dikkat çekti. Dört kişiden oluşan aktivist grup içinde Femen lideri Inna Shavchenko’nun da olduğu belirtildi. Meydanda bulunan jandarma ekipleri aktivistleri apar topar meydandan uzaklaştırdı. Kısa bir süre gözaltında tutulan Femen üyeleri daha sonra serbest bırakıldı. 2011 yılı Kasım ayında da Femen Angelus duası sırasında benzer bir eylem gerçekleştirmişti. Femen, başta kadın hakları olmak üzere, farlı sorunları gündeme taşımak amacıyla şimdiye kadar çeşitli ülkelerde birçok üstsüz eylem gerçekleştirdi.

Gösterinin bugün Fransa’nın başkenti Paris’de yapılan eşcinsellere evlilik ve evlat edinme hakkı vermeyi öngören yasa taslağına karşı çıkanların yaptığı eyleme tepki olarak yapıldığı sanılıyor